鋰電池充電安全｜過熱爆炸釀3死 即睇消委會電池安全 7 大貼士｜台灣新北市今日(13日)發生火警，起火原因疑似是因為鋰電池充電爆炸，即睇詳情+消委會電池安全 7 大貼士。



鋰電池充電爆炸｜引發三死火災

手機及充電池已是大家每天都使用的必須品，每天恆常使用成習慣，反會令用家忽略其使用安全。台灣新北市土城一個住所於今早(13日)發生火警，起火原因疑似是因為鋰電池充電爆炸，事件導致3人死亡。過往有不少手機充電爆炸的原因都是因短路引起，除了要注意散熱之外，港人經常會忽略流動電池的不同安全事項，即睇消委會電池安全 7 大貼士。

台灣新北市土城一個住所於今早(13日)發生火警，起火原因疑似是因為鋰電池充電爆炸，事件導致3人死亡。(示意圖)

Apple警告手機不要插著充電火牛入睡

蘋果公司亦曾於官網發表了一篇「iPhone的重要安全資訊」，向有在入睡時同步駁火牛為手機充電習慣的用家發出3大警告！手機壞事少，分分鐘搞出火災。更詳細報導：Apple警告手機不要插著充電火牛入睡：對電話與用家同樣構成危險

台灣新北市土城一個住所於今早(13日)發生火警，起火原因疑似是因為鋰電池充電爆炸，事件導致3人死亡。(示意圖)

消委會選購／使用流動電池 7 大貼士👇

消委會曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士，到今時今日依然適用。故此要留意充電時消委會電池安全 7 大貼士。