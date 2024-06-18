豐澤7月荃灣特賣場開倉｜豐澤特賣場 7 月將再次開倉，上次 4 月特賣場有 M2 MacBook Air﹑小米手機﹑Samsung手機﹑各類家電等，大量產品劈價優惠。想入場搶平貨就要先進行登記，以下分享 3 步簡單登記，豐澤 7 月特賣場入場資格方法。



教你點登記首日VIP會員時段提早入場掃貨

豐澤 7 月特賣場開倉將會在荃灣周氏商業中心3樓舉行，由即日起可以在豐潭 App 中進行登記，想在首日VIP會員專屬時段入場，就要使用易賞錢會員進行登記。開倉清貨的貨品，大多會以極低的折扣出倉，而當中包括陳列品、整修品或退換品等。

特賣場開倉有陳列品、整修品或退換品等，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。由於陳列品、整修品或退換品都沒有保養﹑退貨服務，因此建議買家入手前，需先考慮個人使用需要，以及盡量檢查產品的狀態，是否在可接受範圍之內。

特賣場詳情



舉行日期：7月5日～7月14日

舉行時間：早上11:30～晚上8:00

每日購物時間名額： 1,350 個 (每位會員可攜同一位朋友到埸)

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

登記時間：即日～6月23日23:59



3步登記豐澤特賣場

4月開倉活動優惠產品回顧👇👇

豐澤開倉特賣場 4月主打產品。

+ 7

以下精選值得快搶產品👇👇

+ 7

👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

🖥MacBook、手提電腦類別

+ 43

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 23

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 8

+ 6

📺家電及美容類別

+ 58

其他類別