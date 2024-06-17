iPhone中毒｜18禁BL遊戲藏陷阱！手機狂跳自動裝App通知如何自救｜iPhone開放第三方平台下載遊戲，自由的代價就是增加中毒機會？近日有玩家反映，手機從第三方平台下載一款app後疑似中毒，一直跳出自動下載App的通知，即睇點自救！



手機一直跳出自動裝App通知

近日有人在網上有網友求救，表示自己的手機一直彈出通知，要求安裝J1體育、BG體育App。帖文一出引來不少網友都回應表示有類似情況，更有人表示2部手機都有出現。

昨日在網上有網友求救，表示自己的手機一直彈出通知，要求安裝J1體育、BG體育App。(Dcard)

不少網友都回應表示有類似情況，更有人表示2部手機都有出現。

原因竟是這款十八禁BL遊戲《新世界狂歡》

新世界狂歡

事件出現之後有不少網友都開始討論及研究，發現來源似乎是來至於18禁遊戲App《新世界狂歡》，但凡下載過18禁遊戲的用戶手機都出現相關通知。其中有網民表示：「我這邊iPad跟手機都有跳，兩個都有裝《新世界狂歡》…推特搜BG体育的話好像都erolabs的用戶」，「跟朋友比對+自己本身兩隻手機 有跳出安裝通知的是有裝新世界的那隻手機......」似乎將來源指向18禁遊戲《新世界狂歡》及其製作公司「erolabs」。

事件出現之後有不少網友都開始討論及研究，發現來源似乎是來至於18禁遊戲App。

第三方下載程式惹禍？

Erolabs大部份遊戲因為18禁的緣故，無法在 Apple Store 上架，故此只能通過erolabs官網的工具下載，故此令不少用戶都出現異常的「J1體育」或「BJ體育」安裝提示。對此erolabs亦透過官網回應，發現在特定的網路連線遭到劫持，人員在緊急進行修復之後，已經初步排除此問題，團隊亦會持續觀察服務狀況。

erolabs透過官網回應。

解決裝App通知可行方法

如果各位有下載相關程式並遇到此問題，可以嘗試以下方法解決：

1.刪除 EROLABS 的遊戲。

2.打開iPhone的「設定」App，再點擊「一般」。

3.點擊「VPN與裝置管理」。

4.檢查是否有任何不認識的檔案。

5.點擊檔案右側的「移除」按鈕。

遊戲唔鹹濕 下載冇擔心

其實所有App都須經審查才能於App Store上架，在App Store以外的地方下載程式是有一定風險。在此事件可以看出有不少人都有在手機下載18禁遊戲的習慣，有些網民更於不止一部設備上下載，可見遊戲是相當吸引。在此小編亦在此奉勸大家「遊戲唔鹹濕，下載冇擔心」，不要隨便下載色情遊戲，帶來不堪的後果。