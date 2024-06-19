冷氣高效慳電法｜開冷氣在炎熱的夏季，開冷氣是一回到家必做的第一步。然而，如何在享受涼爽冷氣的同時又能慳電費，成為許多人關心的話題。日本媒體「TBS NEWS DIG」最近的一項實驗顯示，將冷氣機的風量設置為「強風」，比較直接將溫度調低一度，看看那個方法更快降溫且慳電。結果發現打破了用家長期以來的錯誤認知，原來這一種方法更高效使用冷氣機。



在這項實測中，日本冷氣機製造商大金工業的專家在一間約20畳（約33平方米）的客廳內進行，先將冷氣機設置在自動模式，設定溫度為 26˚C，並記錄此時的耗電量為 0.14kW。接著，分別測試了將設定溫度降低一度和將風量調至「強風」的效果。

當設定溫度從 26˚C 降低到 25˚C 時，耗電量迅速上升至 0.32kW，幾乎是原來的兩倍。這是因為降低設定溫度會增加冷氣機中的壓縮機負荷，而壓縮機消耗了冷氣機約 80% 的電力，導致耗電量大幅增加。

室內外機安裝位置更重要

相反，僅將風量從「自動調至「強風」時，耗電量僅從 0.14kW 微增至 0.17kW。風量的增加主要依賴於冷氣機中的風扇運轉，雖然風扇轉速加快會消耗更多電力，但相較於壓縮機的耗電量，這部分增加的電力消耗非常有限。此外，強風量有助於室內空氣的快速流通，使得涼風能迅速遍佈整個房間，達到更好的降溫效果。

從實驗的結果來看，加大冷氣機的風速，比調低溫度，不僅能更快地涼，還能有效慳電。大金工業的專家指出，設定溫度雖然能讓壓縮機更快運轉，但其高耗電不利於長期使用。而強風量模式下，冷氣機能更高效地運行，迅速達到設定溫度後，風扇便能維持室內的舒適環境，整體電力消耗更少。

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除了風速和溫度的設定外，冷氣機的定期清潔保養也是保持其高效運行的重要因素。濾網積塵會影響空氣流通，降低冷氣機的運行效率，增加電力消耗。因此，每隔 2～3 週清洗一次濾網，保持其清潔，可以提升冷氣機的運行效率，節省電費，並改善室內空氣質素。在清洗濾網時，應避免使用強力刷具和曝曬太陽，以免損壞濾網結構和材質，影響使用壽命。

資料來源：TBS NEWS DIG