iPhone手機過熱縮短電池壽命！天氣都有關？即睇原因+降溫方法｜天氣熱唔止人怕，手機都怕！要避免手機過熱，首先要清楚手機正常的溫度範圍，以及讓手機增溫的原因，今次小編為大家整理以上資訊，以及如果手機不幸過熱的急救降溫方法。



iPhone使用/存放溫度範圍

天氣開始變得炎熱，不少人都怕熱留在室內活動。不過不單止人怕熱，其實手機同樣怕熱！Apple曾經於官網上公告指iPhone及iPad最佳的運行溫度介乎於0至35度之間，太熱或太冷都可能會改變其運作模式，而太高溫的話會改變其運作模式，甚至在極高溫情況下會縮短電池續航力。

iPhone使用/存放溫度範圍

除了使用溫度之外，存放溫度亦要講究，iPhone最佳的存放溫度是-20至45度之間。而很多時用家都會無意間的一個小動作都會令手機溫度增加！即睇手機原因+急救降溫方法啦！

4個令手機增溫原因

有很多人都會有將手機放在車中的習慣，但其實把手機放在車中會令手機增溫，超過最佳存放溫度。除了天氣之外，亦有以下4個原因會讓手機增溫。

👇👇4個令手機增溫原因👇👇

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手機過熱跡象

不過除了用溫度計量度溫度之外，要如何知道手機是否超出正常範圍？其實有5個跡象反映手機的溫度出現異常。

手機過熱的跡象

1.充電時緩慢甚至停止。

2.屏幕變暗或變黑。

3.訊號可能會變弱，因為手機通訊進入了低電量模式。

4.相機功能包括閃光燈或會暫時停用。

5.使用某些 App 或功能時效能變差，處理時間變長等。

手機過熱急救降溫方法

如果手機不幸過熱，應該如何處理？即睇手機過熱急救降溫方法，適用於iPhone及Android手機。