WeChat Pay HK北上優惠｜WeChat Pay HK乘車碼擴展28個內地城市免費電話卡+充¥100送¥100｜WeChat Pay HK最近擴展其乘車服務到28個內地城市，香港用戶可以以二維碼出入閘，並將送出總值8元的內地乘車優惠券，另外在WeChat Pay HK亦可領取免費電話卡及充¥100送¥100 優惠，即睇詳情!



WeChat Pay HK 7月最新優惠

不少人都會趁周未到北上遊玩，WeChat Pay HK將乘車服務擴展至28個城市，大家在北上搭車時只要掃WeChat Pay HK的二維碼即可出入閘。而現在於WeChat Pay HK App中更可領取總值8元的內地乘車優惠券，而在App中更可以領取免費電話卡及充¥100送¥100 優惠，即睇領取教學！

WeChat Pay HK優惠券

WeChat Pay HK擴展至28個城市

WeChat Pay HK的乘車碼服務擴展至28個城市，包括大灣區的惠洲、肇慶，華東地區的上海、廈門、杭州，西南地區的成都、重慶、昆明，等，加上上一輪的15個城市，一共有28個城市都能用WeChat Pay HK搭車。

WeChat Pay HK擴展至28個城市

WeChat Pay HK乘車優惠領取方法

現在於WeChat App內更可領取總值8元的乘車優惠，即睇領取方法。

免費電話卡+充¥100送¥100優惠領取

在WeChat App中亦可領取免費電話卡及充¥100送¥100優惠，即睇領取方法。