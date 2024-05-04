北上深圳消費快速入境教學 下載App免身份證過關/查實時關口人流

北上深圳消費快速入境教學（非觸式e-道／HK ImmD） 下載App免身份證過關/查實時關口人流｜平日北上消費過關經常大排長龍，想要過關過得快又輕鬆？今次小編為大家介紹2個app，分別可以查過不同陸路關口實時等候時間及以免身份證方式過關，讓大家在入境時更加方便快捷，即睇詳情啦！



平日北上消費過關經常大排長龍，想要過關過得快又輕鬆？今次小編為大家介紹2個app，分別可以查過不同陸路關口實時等候時間及以免身份證方式過關，讓大家在入境時更加方便快捷，即睇詳情啦！

1.入境處App——HK ImmD

香港有8個陸路出入境口岸，包括羅湖、落馬洲支線、港珠澳大橋、落馬洲、文錦渡、沙頭角、深圳灣及香園圍。下載了入境處App HK ImmD後點選「陸路邊境管制站等候時間」，看到溫馨提示後點擊「繼續」，在右邊會顯示最新的狀況。綠色：正常（一般少於15分鐘）；橙色：繁忙（一般少於 30分鐘）；紅色：非常繁忙（一般30分鐘或以上）

綠色：正常（一般少於15分鐘）；橙色：繁忙（一般少於 30分鐘）；紅色：非常繁忙（一般30分鐘或以上）

點選不同口岸查看詳細情況，

2.非觸式e-道

現在香港多個關口都設立了「非觸式e道」，過關前一早登記便可以使用。（資料圖片）

在手機App下載「非觸式e-道」後，過關時只需要拎手機app出來掃QR Code以及利用貌識別技術核實身份，不需要再用指紋便可以立刻過關，十分快捷方便。現時關口都已經設置不少台「非觸式e-道」，只需要一早申請登記便可以使用，在陸路口岸或機場出境都可以一樣適用，即睇設定教學。

👇👇非觸式e道登記步驟👇👇

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登記智方便



1.1 因為使用「非觸式e道」必需以「智方便」登入，所以第一步必需要申請及登記「智方便」，如果大家早已經登記了「智方便」，可以跳過以下幾個步驟，直接前往「非觸式e道」申請。

1.2 先下載「智方便」app，同時準備身份證作登記。

1.3 掃描身份證資料，需要用家分3個不同角度拍攝，最好在充足夠光的地方拍攝。之後系統便會自動為用家填寫個人資料。

1.4 確認好個人資料後，便需要設定「臉容辨識」，根據系統的指示確認樣貌後便可以完成此步。

1.5 驗證FaceID（iPhone用家），確定允許系統取用手機的FaceID用作login登入之用。

1.6 設定「智方便」6位數字的密碼以及填寫自己常用的email地址，之後收email後再確認電郵便可。

1.7 十分簡易地便可以完成登記「智方便」。

登記非觸式e道



2.1 完成登記「智方便」之後，先在App Store下載「非觸式e-道」app。

2.2 開啟App，先選擇顯示語言，然後再點按「登記非觸式e-道」。

2.3 確認「申請人聲明」後，點按「以智方便繼續」的選項。

2.4 繼續點按以及使用智方便個人資料來繼續登記。

2.5 此時自動轉去智方便app，可以確認個人資料有沒有錯誤。

2.6 簡易地完成登記，以後便可以利用「非觸式e道」過關。

👇👇非觸式e道使用步驟👇👇

使用非觸式e道



3.1 過關時，找「非觸式e-道」後，打開app直接取得QR Code。

3.2 只要scan手機的QR Code，便可以進入第一道閘。

3.3 在內不需要利用指模，只需要看準鏡頭便可以開第二道閘，直接過關