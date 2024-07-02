中港澳數據月費plan5台比較｜ $158包30GB數據+一卡兩號內地號碼

中港澳數據月費plan比較｜$158 30GB數據+ 一卡兩號&內地通話｜不少人在假日都會北上旅行，或者要到內地工幹，為此有不少人都會選擇包含內地數據的月費計劃，3 HK近日推出了新的中港澳月費計劃，即睇詳情啦！



近年有不少電訊商都推出包含內地數據的手機上台月費計劃，以吸引經常北上消費的港人。今次為大家整理及比較了5個電訊商：3HK、中國移動、中國聯通、HKBN、1010的月費計劃，比較其月費及優惠項目。

3 HK

五大電訊商大灣區月費計畫一覽👇👇

3HK

3HK近日推出了新的手機優惠月費計劃，只需要$158起就可以擁有30GB的中港澳數據，另外加$28可以使用內地號碼，並免費提供每月20分鐘內地話音。於7月11日前上台選購華為Pura 70 Ultra手機，即可免一卡兩號及衞星服務月費12個月，可節省約$1,500港元，有興趣的朋友記得把握機會去登記！

中國移動

中國移動中港澳三地數據月費計劃最平$168起

如果較低用量可選擇中國移動的10GB＋10GB計畫，只需要$168。不過如果想使用內地通話服務，可以選擇$198的計劃，計劃包括了內地號碼及100分鐘內地打出電話時間。而且國內中國移動的網絡覆蓋範圍大，速度亦有保證，值得考慮。

中國聯通

中國聯通

中國聯通於香港網絡主要是租csl或3HK網絡，雖然網速不俗，但始終優先程度會低於原台或中國移動。而最平的10GB＋10GB的計畫，只需$154（同樣包國內號碼），這比中國移動稍便宜。而20GB＋20GB的計劃就稍貴一點至$238，但有多達20GB內地數據，相當合適時常往返國內或澳門的用戶。

N Mobile

HKBN手機電訊改名為「N Mobile」，最近推出了不少手機月費計畫，當中20GB＋10GB竟然低至$138。不過如需要內地號碼就需要另加$20／$10才可。如果需要內地電話號碼，最平由$158起包20GB本地數據及10GB亞太及中國數據。如果平日用量較大，可以考慮50GB+20GB數據計劃，連國內號碼都只需$198，十分抵玩。

1010

1010增值服務較多，中港澳三地數據月費計劃亦都比較貴$349起

1010以尊貴服務作賣點，月費也相較於其他台貴，除了有尊尚的私人助理服務外，還有無限WeChat本地數據使用，以及Google One 100GB雲端儲存容量等更多增值服務。現在$349計劃的本地數據增至60GB，內地數據則增至16GB，比以前更優惠，平衡其多項服務的價值，這個價錢亦算值得。