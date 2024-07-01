iPad充電起火燒熔枱面｜網民竟勸苦主不要向蘋果投訴？｜iPad 可以睇片上網極方便，不少人機不離手、甚至睇片睇到抱著入睡。6月中，一名台灣網民的iPad卻在充電中突然起火！熱度極高甚至令iPad邊位爆開、外殼燒到熔化了枱面！情況十分恐怖！樓主在PTT討論區發文詢問應否向蘋果投訴、要求賠償換機，網民竟在相片中看出一個細節而勸退：「你永遠不會成功！」最後卻又和平解決？究竟發生了甚麼事？



事主不是用原裝充電線

事主在6月24日左右燒壞了一台5代iPad，發文初期有網民看了事主的相片後，認為他不是使用Apple的原廠充電線，廠方一定指事故可能是副廠線材問題引起自燃，打死不會負責賠償，認為不可能成功、建議他不要浪費時間。但原po樓主近日在留言更新進度，指自己最終在當日聯繫了蘋果客戶服務，詢問細節後請求他上傳事故照片，最後竟收到1台最新的iPad 10代平板。

樓主進一步解釋，蘋果方面本來說好要賠他1台iPad9代，但因為已經停售，最終改成賠償10代。事主按要求將燒毀的iPad包好，3日後就有速遞公司來收走殘骸，隔1星期就收到全新iPad，蘋果甚至主動向台灣經濟部標準檢驗局報備，有關人員至電查詢事發經過及了解蘋果的跟進是否到位。勸事主「別多事」的人收聲了，齊齊狂呼「呢次賺晒喇！」「大推蘋果售後，3C產品自燃是不被允許的，不可能推給線材就當沒事」但事主自己就不覺得有賺，一來家俱也燒毀了，二來「突然自燃、想想還頗可怕的」。

事件來源：PTT討論區