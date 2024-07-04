WeChat Pay HK優惠 $50便利店現金券｜快餐店免費送炸雞＋葡撻｜不少商鋪都會於網上推出優惠吸引顧客。近日7-11便利店及KFC都分別於WeChat Pay HK及自家App推出優惠，即睇詳情！



7-11&KFC推網上優惠

不少商戶都會推出網上優惠吸客，7-11近日就於WeChat Pay HK推出總值$50的優惠券，而KFC亦於自家的應用程式推出多個餐飲優惠，可以免費拎炸雞及葡撻，即睇詳情！

7-11 WeChatPay HK優惠

7-11近日宣布即日起至7月30日可以於WeChat Pay HK領取現金券優惠，香港用戶的優惠項目一共有「掃碼有禮$10」、「7月11日可拎$11」、「週日可拎$10」以及「新用戶額外拎HK$20券包」，總值超過$50元。

711 WeChat Pay HK優惠

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KFC App免費送炸雞＋葡撻

近日KFC亦於自家App內推出多個餐飲優惠，讓一眾顧客「爭崩頭」。現在KFC app更有迎新優惠，只要有下單購買餐點即可免費獲贈1件雞，包括家鄉雞、香辣脆雞及狂惹香燒雞。除了炸雞之外，只要消費滿$35即免費獲得葡撻1個，優惠更是無限次使用，適合喜愛葡撻的人。