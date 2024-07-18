Chrome vs Safari｜那個瀏覽器更加保障私隱？Apple 作出6點比較｜使用 iPhone 時，大家會選擇 Chrome 還是內置的 Safari 呢？近日，Apple 發布了一片新廣告影片，雖然沒有明確要求用家停止使用 Chrome，但卻明顯針對 Google Chrome 的一些安全傳聞，宣稱 Safari 是「真正安全隱私的瀏覽器」。



目前，有 30% 的 iPhone 用家將 Chrome 設為默認瀏覽器，Google 亦打算目標是這比例提高到 50%，這意味著將再增加 3 億 iPhone 用家。在當前留住用家以確保收入的時代，Apple 不願失去其在 iPhone 瀏覽器的主導地位，於是就製作新廣告影片，宣傳 Safari 才是真正安全隱私的瀏覽器。

棄Chrome的理由1｜跟踪 Cookie 問題

瀏覽網頁時，總見過那些詢問是否接受第三方 Cookie 的彈出窗口。當查看 Chrome 的隱私設置時，會驚訝地發現有成千上萬的網站在跟踪用家的互聯網行為。更糟糕的是，根據 Google 的隱私沙盒報告，這些 Cookie 可能會一直存在超過一年。相反 Safari 從一開始就防止跨網站跟踪，並隱藏 IP 地址。

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棄Chrome的理由2｜無痕模式並不無痕

Google 曾表示其無痕模式注重私隱，但在一宗 50 億美元的集體訴訟中不得不承認這種隱私保護並不完全。Apple 強調 Safari 從一開始就阻止這些私隱問題，包括默認防止跨網站跟踪和隱藏IP地址。因此，Apple 利用這些信息大力宣傳 Safari 對比 Chrome 的優勢。

Apple 官網警告用家

除了以上兩點，Apple還在官網有關「私隱」的頁面，更新了 Safari 和 Chrome 在保護私隱上的 6 大對比，指出：Safari，真正保護隱私的瀏覽器。」直接跟 iPhone 用家說，要用就應該用 Safari 似的。看到這裡，本來習慣使用 Chrome 的用家，又會不會因此轉用 Safari 呢？

資料來源：Apple