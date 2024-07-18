Apple新專利曝光　兩大招讓摺疊屏幕更耐用　iPhone摺機要來了？

根據美國專利和商標局（USPTO）最新公示的清單，蘋果公司申請了一項關於提高摺疊屏幕耐用性的設計專利。該專利重點探討了如何通過工藝改良來增強摺疊屏幕的耐久性。



蘋果公司在專利描述中指出：

在玻璃層中可以形成一個沿着彎曲軸線延伸的凹槽。這個凹槽可以在玻璃層中形成一個柔性的局部減薄部分，讓玻璃層能夠圍繞彎曲軸彎曲。

iPhone的摺機版構想圖（ConceptsiPhone）

蘋果公司提出了兩項提高摺疊屏耐用性的方案：首先，將摺疊、彎曲部分的厚度減少，使玻璃更薄；其次，增加屏幕其他部分的厚度。

蘋果解釋說：

為了確保顯示屏覆蓋層在跌落過程中表現出令人滿意的抗衝擊性，顯示屏覆蓋層以外的其他部分，尤其是角落和其他邊緣部分可以進一步加厚。

這可能是蘋果公司預見到了未來需求，並設法解決了當前問題的一種方式。因為如果摺疊的iPhone或iPad掉落到地面時，一角很可能受到最大的損壞。

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