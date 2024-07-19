微軟Windows系統於香港時間今日（19日）下午1時發生全球大規模當機，用戶全部都出現當機藍畫面，電腦不斷重新開機／關機，微軟視窗系列為全球市佔率高達62.65%的個人電腦作業系統，不少公共機構的「公司機」均有使用，嚴重影響全球各地航空、銀行、傳媒、公共機構。



香港國際機場受嚴重影響｜航空公司建議出發前3小時

香港機管局亦受影響，表示因微軟系統出現故障，香港國際機場已啟動緊急應變機制，航空公司暫須改以人手辦理登記手續，而航班運作系統則暫無影響。各大航空公司於社交網絡提醒即將出發之乘客，香港機場自助辦理登機手續設施暫無法使用，辦理登機手續之時間將會增加，建議旅客在航班出發前三小時抵達機場。

微軟Windows系統於19號下午1時發生全球大規模當機，用戶全部都出現當機藍畫面

香港機場自助辦理登機手續設施暫無法使用，辦理登機手續之時間將會增加，建議旅客在航班出發前三小時抵達機場。（網上圖片）

微軟表示，Microsoft 365應用程式和服務中斷，令全球各地企業和使用者之電腦受到影響，「我們正在調查一個影響用户訪問各種微軟365應用程序和服務的問題」有外媒報道指，表示微軟所指的死機原凶，似乎是防毒管理軟件CrowdStrike更新出問題，受影響最多的地區為新西蘭、澳大利亞、日本、印度等，用戶在藍畫面無法重新開機。暫時個別用戶是無計可施，只能等待微軟解決問題。