而家想買iPhone要點揀？外媒：得兩款值得入手　除非唔玩AI功能

距離 iPhone 16 的發佈僅剩約兩個月的時間，許多人會說，現在不是購買 iPhone 的最佳時機，應該等到九月的 iPhone 16 系列發佈，或者等 iPhone 15 和 iPhone 14 降價。外媒《BGR》分享，如果真要入手 iPhone 的話，現時只推薦兩款機。



外媒《BGR》分享，在下一代 iPhone 發佈前，只有兩款 iPhone 值得購買，原因是與 Apple Intelligence 有關。根據CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）的報告，消費者更傾向於購買價格較低的舊款 iPhone。可是，《BGR》不建議現在購買 iPhone 13 或 iPhone 14。

+ 1

原因是如希望未來能使用 Apple Intelligence，或是加入更多 AI 功能的升級版 Siri、內建ChatGPT 以及其他生成 AI 功能，那麼這些舊款 iPhone 都不適合。雖然可以運行 iOS 18，但無法有效處理 AI 功能。同樣地，就連 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 也不支持Apple Intelligence。

apple intelligence

iOS 18 的推出，標誌著新舊版 iPhone 的最大分歧，將出現以往沒有的功能斷層情況，就算舊款 iPhone 可以升級 iOS 18，但無法使用 Apple Intelligence。考慮到這一點，如果現在必須購買 iPhone，那應該選擇 iPhone 15 Pro 或 15 Pro Max。這兩款是目前唯二能支援 iOS 18 AI功能的機型。

Apple Intelligence。iPhone加入內置ChatGPT

如果唔用AI功能呢？

iPhone 15 Pro 系列是目前價格最貴的機型，部分用家可能在預算上有所限制。但 iPhone 作為主要通訊裝置，又至少打算使用三～五年的話。即使現在覺得不需要 Apple Intelligence，也應該選擇一款可以運行 AI 功能的 iPhone。

如果確信自己不需要 Apple Intelligence，那亦可以等 iPhone 16 發布後，iPhone 15 和 iPhone 14 減價才入手。此外，傳聞明年即將推出的 iPhone SE 4 可能是一個更高 CP 值的選擇。

資料來源：BGR