冷氣每日長開電費不一定貴｜冷氣機3招設定 慳電又涼爽｜炎炎夏日，尤其是晚上睡覺時，很多人都會面臨這樣的困擾：開冷氣能讓我們舒適入睡，但又擔心每期的電費單。台電最近分享幾個簡單的設定技巧，就能讓你在開冷氣的同時，達到節能慳電的效果。



溫度設定在26-28度之間

台電指出，合理設定冷氣的溫度是慳電的關鍵，將冷氣溫度設定在26～28度之間是最為適宜的。這個溫度範圍既能保證室內的涼爽，又不至於過度耗電。而且只要每調高一度，即可約節省 6% 的電，因此，光從18度調高至26度，就能省下不少電費。

善用舒眠功能

很多冷氣機都設有舒眠功能，這是一個實用又方便的慳電功能。開啟舒眠模式後，冷氣會在開啟一段時間後自動調高1～2度。由於人在睡覺時新陳代謝會減慢，因此同樣的溫度在夜深時會覺得偏冷。利用舒眠功能，可以避免半夜被冷醒，並且減少冷氣的耗電量，一舉兩得。

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設定時間掣

如擔心冷氣開一整晚會太耗電，可以考慮使用定時功能。根據睡眠習慣，設定冷氣在入睡後 2～3 小時自動關機。通常，在夜晚的前幾個小時是入睡的關鍵時刻，這段時間保持涼爽的環境有助於快速入睡。而後半夜，氣溫通常會稍微降低，加上人體的適應能力，適當關掉冷氣也不會影響睡眠質量，同時也能大大節省電費。

資料來源：台電電力粉絲團