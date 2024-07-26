消委會｜垃圾電話攔截app 5大電訊商服務評比｜不少人都發現，自從實施電話號碼實名制後，每日收到的垃圾電話是有增無減，就算全部都不聽、也會被來電通知打擾吧。消委會官網更新了「垃圾電話攔截服務」懶人包，比較5家不同電訊商的收費攔截服務，讓大家一目了然各個電訊商攔截服務有什麼功能，再按自己的需要去選擇。



市面上有不少免費、收費的垃圾電話攔截 App，亦有一些電訊商會推出攔截服務，無需下載App就能直接從網絡供應商層面自動攔截垃圾、滋擾、詐騙電話。消委會找來 3HK、csl／1010、SUN Mobile、SmarTone，香港主流的電訊商提供的攔截服務，比較收費、服務達情。

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部分電訊商提供的攔截服務需要簽12/24個月月費，而且提供的服務類別各有不同，部分服務只能攔截滋擾電話，如果想要個人化的黑名單和白名單，就要挑選好合適的服務計劃。

另外，消委會也測試了 5 款香港人常用的攔截 App，包括1.CallApp 2.小熊來電3.芝麻來電Jima Caller ID 4.Truecaller 及5.Whoscall。可是，發現部分 App 可能未攔截到垃圾電話，就已經把用家的個人資料外洩出去。

消委會準備了一部插有一張全新電話卡的手機，實試5款攔截app的反向搜索功能會否披露他人資料，消委會在手機的通訊錄內輸入新登記電話號碼的模擬聯絡人。結果發現，不少參與實試的職員及其親友的私人電話號碼皆可在CallApp和Truecaller的資料庫中搜索得到，反映程式有取用和分享聯絡人資料。因此，用家要小心選擇攔截App。