大概由 iPhone 3G、3GS 開始，智能手機開始普及，只是極短的時間，智能手機就完全左右了我們的生活。近日，連登有網民開 Post 分享，在智能手機出現前的生活是怎樣，瞬間引起大量迴響。



連登網民以「一人一個Smart Phone面世夢嘅生活點滴」為題，開 Post 回憶智能手機出現前的生活習慣。網民指，智能手機才出現了約 15 年，但已經對以前的生活沒什麼記憶，在手機的方便下，回想起以前，很多事都覺得非常讚嘆，居然在沒有手機下都能生活到。

現在聽歌直接打開 Apple Music、Spotify、KKBOX 就能找到盡大部分的流行音樂，但以前要到唱片鋪買碟，甚至逐首歌在 Foxy 下載放入 MP3。（還有人記得什麼是 Foxy嗎？）另外，現在坐公共交通工具，每個人都是低頭玩手機，網民即回憶起沒有智能手機時，返學搭地鐵都是在睇報紙，光是智能手機的面世，就讓生活出現了極大的改變。

這個 Post 在截稿前已有高達 1619 個正評，大量網民留意分享智能手機出現前的生活，包括去廁所睇書、記得哂朋友手提同屋企電話、搭地鐵站睇地圖、搵同台既朋友SMS、用固網電話三人會議等。對於一些出生在智能手機年代的網民來說，這根本就是上一個世紀的回憶一般，可是正如樓主所講，其實只是 15 年前的事。

連登熱門留言：

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「低頭族」的出現，反而令部分Z世代青少年棄用智能手機，美國更興起改用「傻瓜手機」的熱潮，原因就是為了減少在螢幕下生活，減少在手機、網絡上消耗的時間，從而增加了解自己，並探索周遭的世界的時間。可是，到底有多少人又能放低手上的手機呢？打開 iPhone 的螢幕使用時間，可能會驚訝發現，自己一天在手機上原來已經花了這麼多時間。

資料來源：LIHKG