日立棄家用冷氣市場 網民：日製壓縮機恐成絕版！｜日立Hitachi是不少人的電器心水牌子，不過日立Hitachi最近確認會將旗下的家用空調業務出售，並不再生產冷氣，讓一眾網民擔心其日製壓縮機成為絕版。



日立出售旗下家用空調業務

根據外媒報導，日立決定停止生產家用的空調裝置，並會將此業務轉售予德國公司Bosch。不過這並不代表日立會停止生產空調，日立官方指未來公司將會專注於生產商用的空調業務。

日立出售旗下家用空調業務

今次的收購會涉及多間公司，包括日本日立、美國的JCI及德國的Bosch，而預計Bosch會支付80億美元去收購由日立及JCI合資的「日立江森自控（JCH）」公司。

競爭激烈而退出市場？

據外媒分析所指，日立之所以會退出家用空調市場，其中一個原因是此市場的競爭過於激烈，單是國內已經要與大金、Panasonic和三菱匹敵。雖然在2023年日本家用冷氣機的出貨總金額雖達到7,823億日圓，但出貨量卻持續減少，此營商環境讓日立調整業務。

JCH於2015年由日立跟JCI共同成立，日立佔 40% 股權，原本打算可以對抗全球競爭，不過家用空調業務的收入只佔整個日立集團總收入的4%左右，令日立走向退出市場的局面，將重心轉移到商用的空調上。

網友感惋惜：日製壓縮機要絕版了嗎?

消息一出有不少網民都熱烈討論，有不少人都擔心日立的退出是否意味著「日本壓縮機絕版？」，指「日本製的壓縮機非常稀少」而感到惋惜，不過亦有人認為價格低廉的小米早晚會攻佔市場，趁現在退場也是好選擇。亦有網民戲稱「低買高賣，趕快趁現在房間裝十台存冷氣」

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