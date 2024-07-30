傳iPhone將推2TB儲存容量版本當HDD用 網民反應兩極寧願要更多OO｜傳Apple將於2026年發布配備QLC儲存空間的 iPhone，容量可能高達2TB，不過對此消息網民的反應兩極，有人寧願要更多OO都不想要更多儲存容量。



Apple將推出QLC版iPhone？

Apple將推出QLC版iPhone？

台灣研究公司 TrendForce近日指預計Apple將在 2026 年開始發布配備QLC 儲存空間的 iPhone。與現有 iPhone 記憶體晶片使用的TLC技術相比，QLC可以容納更高的儲存容量。此外，每 GB的價格QLC 儲存通常比 TLC 便宜，不過QLC 儲存最大的缺點是讀寫速度通常較慢。

QLC儲存有利生產2TB版本iPhone

QLC儲存有利生產2TB版本iPhone

QLC 的密度和成本優勢讓未來的 iPhone 可以擁有 2TB 儲存容量。 TrendForce 預計Apple將在 2026 年才會採用該技術，不過可能會由今年的 iPhone 16開始逐步加入此技術 ，預計直到在iPhone 18會完全加入此技術。目前還沒有具體的時間指此技術會何時加入。不過《電子時報》(DigiTimes)今年稍早的一份報告稱，Apple正在評估 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 1TB 型號的 QLC，因此此技術可能會用於今次iPhone 16 Pro的 1TB 和 2TB 儲存容量。

網民反應兩極寧願要更多OO

有人指出「其實有了USB 插頭，大可以外置SSD drive去拍攝4K影片，倒不如增加更多RAM，使iOS能更順暢地運作。」

此消息一出，有不少網民都紛紛討論，有人認為「2TB可以儲存更多4K 60fps的大容量影片。」有人則指出自己本來就有多部手機，不需要大容量手機，所以不希望未來256GB的版本成為標準以致基本售價上升。更有人笑言「2TB內容比起自己的Mac電腦容量更高」。而其中有人指出「其實有了USB 插頭，大可以外置SSD drive去拍攝4K影片，倒不如增加更多RAM，使iOS能更順暢地運作。」

不知大家又是否希望iPhone推出大容量手機呢？