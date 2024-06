Apple 官網新功能答問題幫你揀電腦 即睇Help Me Choose使用教學|平時買電腦前都會選擇困難?Apple 官網近日新增了一個新功能Help Me Choose,只要回答問題即可替人選擇電腦,即睇Help Me Choose使用教學!



Help Me Choose電腦配對功能

為了買到一部合適的電腦,有不少人都會「左度右度」。到網上查資料;向身邊拎意見。不過近日Apple美國官網推出了一個新功能,只要開啟Help Me Choose回答自己的需求及預算等等條件,即可找到最適合自己的電腦,簡直是電腦界的配對平台!此功能雖然在Apple的美國官網上登陸,不過在香港亦可無須下載VPN使用,即睇Help Me Choose使用教學!

Help Me Choose使用教學

1.首先登陸Apple美國官網的Help Me Choose頁面

2.根據問題回答自己的需要。問題1.所需要的Mac將會在甚麼情境下使用?a.日常使用 b.工作 c.學業 d.創作

3.之後問題會根據答案而再延伸,類似「畫鬼腳」的原理,例如小編在選擇 b.工作後,則進入問題2.你有甚麼類別的工作要處理?

4.問題3.你會在甚麼地方使用?

5.問題4.你會加插其他外置設備嗎

6.問題5.你的預算範圍?

7.等待結果

8.配對出最適合你的電腦

總結

MacBook Air(Apple)

Help Me Choose的確能更易找到最貼近自己需求的產品,不過要留意1.電腦會按照選擇的預算範圍去選擇,即使如果有其他更合適的設備只是超出了一點預算,亦不會顯示2.配對結果的產品只限Apple產品,如果想獲得更全面電腦還是要再到其他網站查找。