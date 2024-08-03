2024巴黎奧運除了有精彩賽事，場上漂亮的運動員亦是觀眾焦點所在，HashTECH盤點10位奧運美女，比如南韓箭手林是見、日本羽毛球偶像級美女志田千陽，而中國的跨欄選手吳艷妮更被指與韓星太妍、韓韶禧撞樣。

1.日本羽毛球選手志田千陽｜愛追星的偶像級運動員

日本羽毛球雙打選手志田千陽現年27歲，日本那邊認為志田擁有偶像級藝人的外表，被封羽球界女神，IG足足有45萬追蹤者。身為有實力的「偶像派」，她平時也很喜歡追星睇偶像，最喜歡的女團是日本的乃木坂46。志田千陽IG：連結

志田千陽IG圖片

志田千陽IG圖片

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2.日本滑板天才少女吉澤戀｜IG由3000爆升至6萬追蹤

14歲日本少女因家教甚嚴吉澤戀（戀雖然可讀作Ren，不過她的名字讀作CoCo），小時候無手機無法上網，無師自通自學滑板，最終在今屆奧運一夜成名。吉澤戀奪金後接受訪問，指在奧運開始前共得IG只得4千追蹤，如今已經有65000人追蹤。入去睇更新次數也不多，發帖多數都是練滑板短片，並不會刻意經營SNS。 吉澤戀IG：連結

吉澤戀IG圖片

吉澤戀IG圖片

3.香港劍擊女神江旻憓

奧運劍擊金牌得主「微笑劍后」江旻憓早前已凱旋回港，被問及如何利用馬會的 600 萬元獎金，江旻憓（Vivian）表示會成立基金同小朋友分享劍擊嘅喜悅。江旻憓IG：連結

江旻憓IG 圖片

江旻憓IG 圖片

4.日本乒乓球美少女菊池日菜｜太靚被誤會是AI圖

日本乒球女選手新一代女神，20歲的菊池日菜眼大大一幅明星樣，靚到被漫畫雜誌《週刊少年Sunday》請做封面人物，別說IG影打卡照，平時菊池日菜在比賽、練習時的照片，都靚到令網民誤會是AI圖。

菊池日菜都有IG，但Twitter更多靚相：連結

日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）

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5.中國跨欄好手吳艷妮｜網民讚似太妍、韓韶禧

中國100米欄選手吳艷妮現年26歲，中國運動員向來重視團隊一體感，但時不時都會有星味較重的選手彈出。吳艷妮衣著風格、化妝、髮型都成為網民焦點，之前在鑽石聯賽帶妝上場，個人運動服也有點性感，手臂上更有紋身，亦有網民指她與太妍、韓韶禧撞樣。

吳艷妮微博：連結 （吳艷妮名義的IG未能確定是否本人、暫不介紹）

吳艷妮Weibo圖片

吳艷妮Weibo圖片

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5.台灣手槍選手吳佳穎｜最美證件妹

台灣手槍選手吳佳穎她早先是在2014年的仁川亞運一炮而紅，除了得到10公尺空氣手槍獎牌，亦因為她一張「最美證件照」被中國網民瘋傳，只要google吳佳穎，後面都會出現「證件妹」三個字。在巴黎奧運，吳亦會出戰25公尺火藥手槍比賽，令人期待。

吳佳穎IG：連結

吳佳穎IG相片

6. 南韓射擊選手金藝智｜cool爆獲封「女John Wick」

女子選手有實力、有顏值，不少更表現得非常帥氣，比如韓國女子10米氣手槍銀牌得主金藝智（Kim Yeji），除了槍法神準，在射擊用的墨鏡後其實亦有一張張甜面孔。而她在場上cool爆的表現，連超級富豪馬斯克（Elon Musk）也大讚她夠了當明星拍戲。(暫未找到金藝智真正的官方IG)

韓國美女選手金藝智早前於巴黎奧運女子10米氣手槍項目奪得銀牌！（韓國隊官方相片）

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金藝智的比賽片段在網絡上瘋傳。（網上影片截圖）

7.南韓女箭神林是見｜美白化妝震撼全球

今年21歲的南韓反曲弓選手林是見，成功在巴黎奧運以以694分（滿分720分）刷新世界紀錄，不過大眾最關心的是她甜美的樣貌，加上出賽時化了個美白妝，跟頸下一對比完全是兩節色，很可愛。林是見IG：連結

韓國女箭神林是見

8.德國田徑天后 Alica Ѕchmidt

來自德國的田徑好手Alica Ѕchmidt，伯德國女子1600公尺接力隊的一員，一頭長長金髮，跑姿優美，難怪網民封她為「全球最性感運動員」，Alica Ѕchmidt的IG足足有516萬粉絲。Alica Ѕchmidt IG：連結

Alica Ѕchmidt IG 圖片

Alica Ѕchmidt IG 圖片

9.以色列跆拳道選手 Avishag Semberg｜170身高殺晒

Avishag Semberg 阿維沙·森貝格擁有1米7高挑身型，顏值亦屬A級，一雙修長美腿無論是出場出招或是平時影相，是是一雙殺人武器。Avishag Semberg IG (非公開／需要先申報追蹤) ：連結

Avishag Semberg IG 圖片

Avishag Semberg IG 圖片

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10. 南韓射擊選手金藝智｜cool爆獲封「女John Wick」

女子選手有實力、有顏值，不少更表現得非常帥氣，比如韓國女子10米氣手槍銀牌得主金藝智（Kim Yeji），除了槍法神準，在射擊用的墨鏡後其實亦有一張張甜面孔。而她在場上cool爆的表現，連超級富豪馬斯克（Elon Musk）也大讚她夠了當明星拍戲。(暫未找到金藝智真正的官方IG)

韓國美女選手金藝智早前於巴黎奧運女子10米氣手槍項目奪得銀牌！（韓國隊官方相片）

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