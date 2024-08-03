《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記》沙田限定店｜小新暑期新電影8月9日上映，片商近日帶埋4米「巨大化」恐龍小新吹氣裝飾去沙田新城市廣場開設期間限定店，同場仲有大量電影精品，向日葵班一眾同學仔：妮妮，風間，正男，阿呆成班「化骨龍」變身恐龍仔。



巨型恐龍小新．眼鏡廠景品率先發售

《蠟筆小新》的新電影以恐龍為主題，即日起新城市廣場會有相關pop up store，而且在戶外更有一隻4米高的恐龍小新吹氣裝飾，行過經過唔好錯過，一定要去打個卡，而且店內更有電影主題的新商品，當中包括banpresto推出的恐龍仔景品，其他地方未有得賣！

在戶外更有一隻4米高的恐龍小新吹氣裝飾

小新我們的恐龍日記｜4米暴龍小新沙田現身．向日葵班變晒化骨龍

《蠟筆小新》限時專門店將於8月頭起開設一個月，發售逾30款劇場版限定周邊，包括「春日部防衛隊恐龍造型景品」、「劇場版金屬小吊牌」等，而且店內陳設都好可愛。

圖為主前動漫節Banpresto 展覽區拍攝（鍾世傑 攝）

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《蠟筆小新》限時專門店將於8月頭起開設一個月

《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記》期間限定店

日期：2024年8月1至31日

時間：11:00 - 21:00

地點：新城市廣場一期5樓（鄰近izzue）

此外，小新吉祥物將於電影上映前一星期在各區戲院出巡：

8月3日（星期六）：MOVIE TOWN、MCL AIRSIDE 戲院、MCL德福戲院、嘉禾MegaBox

8月4日（星期日）：荃灣百老匯戲院、英皇戲院 (荃新天地)、Candy Park by Cinema City

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