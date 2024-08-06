Switch蠟筆小新暑假免費玩！教你用Nintendo Switch Online拎game｜現時遊戲機想使用連線遊玩等功能，基本都需要加入該主機平台的會員服務，如 PS 的 PSN、Xbox 的 Xbox LIVE（已改名為 Xbox network），以及任天堂的 Nintendo Switch Online（NSO）等。最近任天堂就舉行推廣活動，免費派發日服 NSO 的 7 日體驗券，未用過的玩家可趁機體驗，又或已 Cut 了會員的機主都可趁機再上線玩玩。



免費領取日服 Nintendo Switch Online 7 日體驗券

日服 Nintendo Switch Online 最近送出 7 日免費體驗卷，領取及使用方法十分簡單，只要到領取體驗卷頁面登入日版 NSO 帳號，領取禮物後即可獲得兌換碼，然後在 Nintendo Account 的會員中心輸入該兌換碼即可啟動 NSO 7 日免費體驗。啟用 NSO 之後即可使用其各種功能，包括線上對戰、紅白機、超任及 Game Boy 遊戲庫等。

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https://www.nintendo.com.hk/hardware/switch/onlineservice/#local-services-5

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也可以用來參加《Splatoon 3》今個月的祭典（當然需要擁有 Splatoon 3 的遊戲本體），又或是去《Tetris 99》盡情對戰等。而今次 7 日體驗券的領取期限到 8 月 26 日為止；如果發現心儀遊戲的線上活動在今個月的稍後舉行，也可以在之後才輸入兌換碼啟動 7 日體驗，例如留來參加將在 8 月 16 日開始的《Tetris 99》 x 《Splatoon 3》合作活動。

https://www.nintendo.com.hk/topics/article/50dqlkCSlnNTK1guEokVkS

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/6acd2d0f-1993-4272-b71e-6d228569cc7a

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但最後也提提大家，使用此 7 日體驗券的話，系統就會對（18 歲以上的）帳號施加自行續訂 1 個月 NSO 個人會員的設定；如果在 7 日後不打算繼續使用日服 NSO 的話，就記得在 7 日之內關閉自動續訂功能了。

魔鬼在細節...https://my.nintendo.com/rewards/1d017b6c6def9b23

《蠟筆小新 我與博士的暑假 ～永不結束的七日之旅～》免費任玩活動

另外，如果是港服 NSO 會員，接下來將會有《蠟筆小新 我與博士的暑假 ～永不結束的七日之旅～》的試玩同樂會活動；在 8 月 8 日 至 8 月 14 日下午 6 時之前港服 NSO 會員都可免費任玩這款由《我的暑假》系列製作人「綾部和」操刀的休閒冒險遊戲。

https://www.nintendo.com.hk/topics/article/1xAqIm096S1l5V2gz1OwEr

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玩家將和小新一家人前往九州熊本阿素鎮，與鎮民相遇、進行各種活動，度過一個特別的星期。本作一大賣點是有廣東話配音，更是由在香港電視台播出的動畫版原配音員出演。在試玩展開後直到 8 月 21 日，遊戲的下載版會有折扣優惠；玩完覺得合心水的話可考慮直接購買。