Canon領航AI科技助力未來商業藍圖！創新商業解決方案亮相香港

Canon領航AI科技助力未來商業藍圖｜科技發展一日千里，生成式人工智能（Generative AI）預計將在未來扮演重要角色，尤其是在處理數據和文字的大型語言模型(LLM)將被廣泛應用於各行各業。Canon 佳能香港一直致力引入創新商業解決方案，近日更於舉辦「Think BIG – The Power of Future」活動，引領業界探討科技對商業格局的影響。



Canon 在會場展示了多個劃時代的 AI 解決方案，涵蓋各行業日常應用。針對辦公室文件處理，Antelope AI Genie 結合最新 LLM 和 RAG 技術，能即時分析多語言文檔，總結要點。用戶還可自訂收件人角色，讓 AI 快速生成個人化的專業郵件。而 AI Capture 則能識別各式紙本文件，包括手寫內容和多國語言，將其數碼化並整合至中央系統，實現無紙化智能辦公。

Canon邀請了不過少專家預覽未來科技及揭露人工智能重塑市場巨大潛能。

在餐飲零售業，InSnap 和 e-Procurement 二合一方案透過連接分店及總部，減省人手及出錯機會。前線人員只需用手機拍下收據，系統便自動將收貨資料與訂單核對，若發現缺貨更能即時通知總部補貨。法律界方面，AI 合約生命週期管理能將大量法律文件歸納要點並分類，更可根據律師的口頭指示撰寫適用不同場合的合約，再以 Antelope 無縫傳遞給客戶簽署。

Canon 的 RFID 資產管理系統和智能盤點機器人，進一步提升行政流程自動化。在醫療領域，醫療安全監控系統能偵測病人的異常情況並馬上通報醫護，而隨身攝錄和攝控一體機更利於跨地教學，讓醫學生透過直播遙距觀摩手術和病例討論。至於智慧門禁系統則融合指紋、藍牙等多重認證及高清視訊對講，兼顧保安與訪客體驗。

在ESG理念下，Canon的會議室預約系統配合IoT裝置，當用戶登出時能自動關閉設備，優化能源使用。而智能HRMS不僅自動處理繁瑣的HR程序，其數據分析和報告功能更可輔助決策，以優化人力資源。

Canon還展示了多元化的打印和文件管理方案。混合架構的uniFLOW支援從多雲列印和掃描，PayLink讓用戶在共享空間自助打印和流動支付。Tungsten Power PDF則方便日常文件工作，至於imagePROGRAF系列的卓越色彩表現，更滿足攝影設計師的專業需求。

Canon透過引入各種創新方案，全面展示了AI及科技如何重塑商業，從前線到後勤，從軟件到硬件，處處體現出勢不可擋的未來趨勢。相信在Canon帶領下，香港企業定能搶佔先機，以科技引領營運革新，提升競爭力。