iPhone 17 Air｜接近 Apple 發布會，今年出現了一個比較鮮見的現象，就是除了下一代 iPhone 16 的傳聞外，連隔代的 iPhone 17 也有大量的傳聞傳出來。根據著名分析師 Mark Gurman 的最新爆料，iPhone 17 系列將會帶來一系列重大變革，而其中最引人注目的是可能推出的「iPhone 17 Air」，主打超薄設計的新類別 iPhone，將取代 Plus 機的位置。



iPhone 16 只係微調升級？

據 Mark Gurman 的說法，iPhone 16 在設計和功能方面可能不會有太大的改變。外觀、功能以及使用感受大致會延續目前的 iPhone 設計風格，主要是 iOS 18 加入的 AI 功能。 Mark Gurman 認為這可能是 Apple 為 iPhone 17 做準備的佈局，為後續的重大更新鋪路。

真正大升級在 iPhone 17

Mark Gurman 指出，iPhone 17 系列將成為 Apple 近年對 iPhone 的重大設計變革。iPhone 17 將帶來全新的設計，與前幾代 iPhone 截然不同，可能涉及多個方面的提升，包括更小的動態島設計以及改進的前置鏡頭。

iPhone 17 Air登場

其中，最引人注目的是 Mark Gurman 提到的超薄版 iPhone 17，名字可能是「iPhone 17 Air」。定位介乎於標準版 iPhone 17 與 iPhone 17 Pro 之間，主打輕薄設計。Apple 希望通過這款新機，滿足那些喜愛更輕薄手機的用家需求。與過去的 iPhone mini 或 iPhone Plus 系列相比，iPhone 17 Air 將更接近用家的口味，不是單純加大、縮細螢幕大小。不僅擁有更纖薄的機身，同時也不會過度犧牲螢幕尺寸或性能。

資料來源：gizchina