iPhone 16系列模型機開箱｜ iPhone 16 系列還有一個月左右就發布，近日 YouTube@zollotech 開箱 iPhone 16 系列的模型機，看到一共 5 隻色的機身細節。發現 iPhone 16 新增兩個按鈕，以及更新了鏡頭的設計。



配色選擇

今年的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 提供五種全新顏色：藍色、粉色、白色、黑色和綠色。相比去年 iPhone 15 的顏色選擇，Apple 似乎更加注重顏色的飽和度與質感。這些顏色雖然保留了以往的簡約風格，但飽和度明顯提高，看起來更加明亮且醒目。

藍色似乎將成為今年最受歡迎的顏色。與 iPhone 15 的淡藍色不同，iPhone 16 的藍色更深更飽滿，在不同光線下呈現出不同的藍色色調，讓整體外觀更具質感。白色的回歸也讓人感到驚喜。

垂直相機設計

iPhone 16 系列的相機布局也有了明顯變化。Apple 決定將相機的排列方式從之前的斜對角改回垂直排列。這種垂直排列能夠更好地支援空間影片拍攝，這將是 iPhone 16 系列的一大亮點。

增加動作按鈕

iPhone 16 也將加入 15 Pro 的動作按鈕，取代原有的靜音鍵，因為整個系列的 4 款機都會統一能使用動作按鈕。用家可以自訂超過多種不同的自訂義功能，如靜音模式、相機、手電筒、錄音等。

增加拍攝按鈕

另外一個從機身看到的重點，就是加入全新的「拍攝按鈕」，在電源鍵下方多了一個按鈕，可以當成影相和拍片的快捷鍵。同時，可以左右滑動拍攝按鈕，以操控畫面的放大縮小，以及輕按聚焦，比起以前的拍攝功能更加方便快捷。

資料來源：9To5Mac