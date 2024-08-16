Apple 9 月備受矚目的發布會，今年由於 iOS 18 的 AI 功能，因此令人相當期待。除了 iPhone 16 系列，發布會還有 Apple Watch X、AirPods 4、iPad 等 11 款新品有機會登場。想率先了解 Apple 秋季發布會的內容，就要睇以下傳聞整合。



iPhone 16、iPhone 16 Plus｜發布機率 99.99%

iPhone 16 系列將會新增兩個按鈕，在 iPhone 15 Pro 中出現的「動態按鈕」將加入到 iPhone 16 上。用家可以自定義功能，例如快速開啟相機、電筒或啟動 Apps。另一個新增的是「拍攝按鈕」。當用家將 iPhone 橫向持握時，這個按鈕可以輕鬆操作拍攝功能，讓拍攝變得更加直觀。除了影相、拍片外，「拍攝按鈕」還具備其他功能，例如輕按可自動對焦，滑動則可操作變焦。

從 iPhone 16 Pro 模型機可以看到新的拍攝按鈕

硬體方面，iPhone 16 將搭載全新升級的 A18 晶片，將帶來更快的處理速度和更高效的電能管理。最重要的是 A18 晶片將支援 Apple Intelligence，為 iOS 18 加入的大量 AI 功能作準備。

iPhone 16 的後置鏡頭將進行重新排列，從之前的對角線改回垂直排列。這一變化不僅是在設計上的調整，更是為了提升拍攝體驗。據悉，垂直鏡頭將更有利於拍攝時的穩定性和畫質，特別拍攝空間影像。

iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max｜發布機率 99.99%

作為 Apple 發布會的焦點，iPhone 16 Pro 在設計上雖然延續了 iPhone 15 的風格，但在功能上卻有著顯著的提升。同樣新增「拍攝按鈕」和 A18 晶片，還配備升級版的 4800 萬像素超廣角鏡頭，以及首次在 Pro Max 和 Pro 型號上同時配備潛望式鏡頭，進行實現 5 倍光學變焦和 25 倍數位變焦。

螢幕尺寸方面，iPhone 16 Pro 將擁有 6.3" 的螢幕，而 Pro Max 的螢幕尺寸將增加至 6.9"。另傳將會推出玫瑰鈦金屬色，有機會成為 iPhone 16 系列中開賣時被熱棒的機型。

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Apple Watch X｜發布機率 99.99%

今年的新一代 Apple Watch 作為推出 10 週年的紀念版，將在設計上迎來一次重大改變。根據傳聞，Apple Watch X 將比以往任何一代產品都更薄，使其佩戴起來更加輕便舒適。此外，Apple 還可能引入一種全新的磁性錶帶系統，這或許會意味著舊款錶帶可能無法與新款手錶兼容。

在功能方面，Apple Watch X 預計加入更多健康監測功能，包括血壓監測和睡眠呼吸暫停檢測。這些新功能將使 Apple Watch 用家更好地了解和管理自己的健康狀況。

AirPods 4｜發布機率 85%

第四代 AirPods 預計同樣在 9 月推出。這次將會有兩個型號，其中一個將配備目前僅限於 AirPods Pro 的主動降噪功能。

第四代 AirPods 將會有兩個不同的價格定位，兩個型號都將採用全新的設計，耳機柄將變得更短，並且充電盒將支援 USB-C 充電，內建喇叭，用於「Find My」的提示功能。高階款式的定位大約落在 AirPods Pro 與 AirPods 3 之間。

AirPods Max｜發布機率 80%

至於 AirPods Max 2，目前的消息來說可能會令果迷有點失望。AirPods Max 2 的設計將不會有明顯的改變，只是將 Lightning 換成 USB-C 接口。不過，可能會推出新顏色和更新晶片來提供更好的音質和增強降噪效果。

iPad mini 7｜發布機率 70%

有傳 iPad mini 7 預計將搭載 A17 仿生晶片，能夠支持 Apple Intelligence 功能。此外，今年推出的 Apple Pencil Pro 觸控筆也有望與 iPad mini 7 兼容，進一步提升使用者的創作體驗。與新款 iPad 一樣，iPad mini 7 的前置鏡頭將改為橫向設計，這將使 FaceTime 和視頻會議更加方便。同時，這款設備也將支持人物居中功能，提供更好的視頻通話體驗。支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3 技術，這將帶來更快速和穩定的網路連接。

MacBook Pro、iMac、Mac mini｜發布機率 30%

M4 iMac

24"的 iMac 將於年底更新至新一代的 M4 晶片。預計將具備更強的性能，以支持 Apple Intelligence，並且有傳聞指 Apple 將會為所有 iMac 配件和傳輸線都改成 USB-C 介面。。

M4 MacBook Pro

入門級的 14" MacBook Pro 將在年底升級 M4 晶片，而高階版的 14" 和 16" 型號則將會更新至 M4 Pro 和M4 Max 晶片。

Mac mini

Mac mini 同樣在 2024 年底更新。目前，Apple 正在出售的是 M2 和 M2 Pro 版本，預計 Apple 會跳過 M3 ，直接升級成 M4 和 M4 Pro 款式。以上三款 iMac 都傳在 2024 年底推出，可是要在 9 月發布會看到其真身的機會就比較低。