日本長者爆笑作詩比賽 連登仔大玩何伯地獄梗｜睇過《櫻桃小丸子》都應該對小丸子爺爺創作的「友藏心中的詩句（俳句）」有印象，看似有內容，但又不明所以的句子，不只是觀眾，連小丸子很多時聽完都交不出反應。可是，原來日本有一個長者作詩比賽，當中竟充滿地獄梗，近日更在連登討論區成為熱門話題。



連登討論區近日出現了一個以「日本老人詩詞創作『我只是睡著了，家人竟然在量我的脈搏。』」為題的 Post，分享日本一個專為長者而設的創作比賽的作品。沒想到完全沒有「友藏心中的詩句」的尷尬，反而大玩爆笑地獄梗，讓一眾網民看到哭笑不得，到截稿前已收到超過 2500 正評。

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小鹿亂撞，是不是戀愛了呢？原來是心律不整。 78歲 女

好不容易站起來拿起電話話筒對方已經掛斷了 63歲 女

吃飯八分飽留下兩分吃藥 45歲 男

網站分享的日本的「銀色川柳詩詞大賽」，是專為長者而設，主題為高齡社會、高齡者日常生活、老人院生活中的體悟和感悟等，每年都有收到很多充滿黑色幽默的長者創作，入選的 20 名更有 1 萬日元獎金（約$530）。

從長者創作的內容可見，大多是以黑色幽默來分享長者在生活和年紀增長上的無奈，因此不少網民也直言：「笑著笑著就哭了」。其中，更有網民參考他們的創作風格，寫了何伯的版本：

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資料來源：LIHKG、bhuntr