學生八達通手機網上申請教學｜港鐵簡易申請｜免等實體卡7日辦妥｜就快到開學季節，不少學生都會申請學生八達通以使用港鐵優惠。不過今年不用再填實體表格及等實體卡，只要在網上申請即可使用，即睇網上申請教學。



今個學年合資格的學生不用再填實體表格，而是可以透過網上 MTR Mobile 遞交申請。只要收到獲批電郵之後再於八達通App內啟動新卡即可以享用港鐵學生優惠。不用等收實體卡，而且申請手續更短至一星期！即睇申請教學。

港鐵優惠學生八達通手機網上申請教學(資料圖片)

申請準備文件

1. 學生證明

2.個人八達通

3.彩色正面照片

網上申請準備App

1.MTR Mobile App

MTR Mobile App

2.八達通App

八達通App

方法1:網上申請

即睇網上申請步驟⬇

+ 11

1.在MTR Moblie App內選擇「新申請」或「延續申請」

2.上載附有個人照片的個人八達通

3.如果未有個人八達通可以上傳個人彩色相片申請

4.上傳學生證或其他學生證明文件

5.輸入填好表格後輸入出生日期及電郵地址

6.確認通訊地址正確後可以提交

7.選擇網上付款方式或在遞交表格7日後去港鐵客服中心付款

8.完成後會收到申請號碼9.此外亦會收到確認電郵

9.此外亦會收到確認電郵

10.新申請的同學收到個人八達通後可以掃瞄信件上的二維碼，再進入八達通App輸入卡資料及個人資料。

11.成功確認身份後，已付款的申請可以直接啟動新的個人八達通學生乘車優惠。

12.延續申請學生八達通的申請人士即會收到一封電郵，內附一條連結，點擊後會打開「八達通App」

13.輸入八達通號碼及個人身份證號碼等個人資料

14.付款以開啟八達通

15.最後拍卡或加入個人八達通即可完成手續

方法2:填實體表格申請

如果不用網上申請的方式，申請人要在校方蓋章後14日內，將填好的申請表連同相片及申請費用交到港鐵客務中心。