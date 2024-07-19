AlipayHK支援上海地鐵掃乘車碼 以港幣按匯率支付 即睇使用教學｜不少人都喜歡在假期北上旅行，近日AlipayHK宣佈支援上海地鐵掃乘車碼，並可以以港幣優惠匯率支付，即睇使用教學！



AlipayHK 支援上海地鐵掃乘車碼搭車

AlipayHK 於昨日(17日)宣布,用戶可直接在 AlipayHK 上使用「掃碼」功能，即可在上海乘坐20條軌道交通線路，包括磁懸浮列車等，提升香港遊客在上海的出行體驗。

AlipayHK 支援上海地鐵掃乘車碼（hk01圖片）

AlipayHK 早前就已推出「上海公共交通乘車碼」服務，涵蓋了上海的公交車、輪渡、有軌電車、金山鐵路等交通工具。用戶只需在「跨境乘車碼」中選擇相應目的地，即可直接用港幣完成支付。只要在 AlipayHK 首頁點擊「交通」，選擇「易乘碼」並切換至「上海」，就可以生成二維碼在入閘時掃碼乘車。整個過程都可以以港幣結算，並享受優惠的匯率。

AlipayHK支援上海地鐵掃乘車碼（視覺中國）

即睇使用教學🔽

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