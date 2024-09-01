6個洗衣機清潔技巧、跟異味永別｜有時即使經常洗衫、落很多洗衣劑，衣物還是會出現異味。究竟是什麼原因導致這種問題，又如何避免呢？日媒分享六個小技巧，可以幫助保持洗衣機內部清新，同時避免衣物洗完出來後會有異味。



1）適量放入衣物，避免過度裝載

很多人為了節省時間，往往會一次性將大量衣物塞進洗衣機。這種做法不僅會降低洗滌效果，還可能導致洗衣粉殘留，進而成為細菌滋生的溫床。洗衣時，應根據洗衣機的容量，適量放入衣物，並按照使用說明添加適量的洗衣劑和柔順劑，以確保衣物能夠徹底清洗乾淨。

2）分開洗滌有異味衣物

若某些衣物已經出現異味，如經過長時間放置的毛巾，應將與其他衣物分開洗滌。異味的衣物可能已經積累了大量細菌，若與其他衣物一起洗滌，可能會使異味擴散。為避免這種情況，可以先將這些衣物浸泡一段時間，再進行洗滌。

3）適量用水，可考慮延長洗滌時間

為了節約用水和縮短洗衣時間，有些人會選擇慳水模式或縮短洗滌時間。然而，這樣做可能會導致洗滌效果不佳，尤其是對於一些容易吸附異味和污漬的材質，如聚酯纖維等。因此，為了確保衣物能夠徹底清潔，可以適當增加用水量，並選擇正常的洗滌模式，甚至可以增加漂洗次數，來有效去除殘留的洗衣劑和污漬。

4）及時晾曬洗好的衣物

洗衣機停止運轉後，應盡快將衣物取出並晾曬。如果將濕衣物長時間留在洗衣機內，細菌將迅速繁殖，導致異味產生。因此，及時晾曬衣物不僅能避免異味，還能縮短乾燥時間，防止衣物變皺。

5）加快乾燥時間

乾燥過程中，若衣物處於潮濕狀態過久，異味和霉菌便會隨之而來。建議將衣物掛在空氣流通的地方，如房間中央或高處，並使用電風扇、冷氣或抽氣扇來加速乾燥過程。此外，可以將衣物均勻分佈，保持適當間距，讓空氣更容易流通，以達到快速乾燥的效果。

6）定期清潔洗衣機內桶

洗衣機內桶若長期不清洗，可能會積累霉菌，這些霉菌會附著在衣物上，並最終導致異味。為保持洗衣機的清潔和衛生，建議定期使用專門的洗衣機清潔劑來進行清理，以確保每次洗衣都能達到最佳效果。

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資料來源：Saita