iPhone 16 Pro Max傳電池續航高達30小時！「這個」型號電量減少
iPhone 16 Pro Max傳電池續航高達30小時！「這個」型號電量減少｜Apple 9月的發佈會在即，iPhone 16成為了焦點，近日就有傳iPhone 16 Pro Max傳電池續航高達30小時，比iPhone 15 Pro Max增加了5%，整體大部份機型的電池容量都有增加，唯獨「這個」機型不升反跌，即睇詳情！
Apple iPhone 16 發布會日期
Apple於前日(27日) 發出秋季發布會邀請卡，發布會將在香港時間 9 月 10 日凌晨 1 點舉行。從邀請卡中可見，今次發佈會的主題為「It's Glowtime」，而Apple Intelligence 將為今次發布會的焦點。
iPhone 16系列電量參數流出！？
有傳今年將會有iPhone 16等新一代Apple產品流出，而大家最關心的莫過於電池容量。理論上無論iPhone 16、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max都應該會更新電池裝備，其中 Pro Max 更是最有潛力得到新技術。根據外媒《Tom's Guide》，有傳iPhone 16 Pro Max 的電池續航時間會有小許提升，據稱視訊播放時間為 30 小時，高於 iPhone 15 Pro Max 的 29 小時。
傳聞iPhone 16系列的電池容量會有以下更新：
iPhone 15電池容量：3,349 mAh ➡ iPhone 15電池容量 ：3,561 mAh (增加6%)
iPhone 15 Plus電池容量：4,383 mAh ➡ iPhone 16 Plus電池容量 ：4,006 mAh (減少9%)
iPhone 15 Pro電池容量：3,274 mAh ➡ iPhone 16 Pro電池容量 ：3,355 mAh (增加2%)
iPhone 15 Pro Max電池容量：4,422 mAh ➡ iPhone 16 Pro Max電池容量 ：4,676 mAh (增加5%)
不只改變電池容量｜散熱都有所改變
有傳言指，Apple將改變的不僅僅是 iPhone 16 系列電池的容量。電池或可透過新的連接器和磨砂金屬外殼改善散熱問題。過往 iPhone 一直使用金屬外殼，而在 Apple Watch 中則使用了磨砂質感的外殼，也許Apple會以此作參考去改善散熱問題。
雖然有傳電池容量會更大，但同時由於電池密度高出 5-10% ，電池佔用的空間可能會更少， iPhone 16 Pro Max 最大機會率先可享有此技術，以新的不銹鋼外殼來實現。另外據稱iPhone 16 的電池或者會更容易更換，以滿足歐盟最新的電池更換規則，只要有專業知識和工具即可來更換電池，算是自行維修者的福音。