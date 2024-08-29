iPhone 16 Pro Max傳電池續航高達30小時！「這個」型號電量減少｜Apple 9月的發佈會在即，iPhone 16成為了焦點，近日就有傳iPhone 16 Pro Max傳電池續航高達30小時，比iPhone 15 Pro Max增加了5%，整體大部份機型的電池容量都有增加，唯獨「這個」機型不升反跌，即睇詳情！



Apple iPhone 16 發布會日期

Apple於前日(27日) 發出秋季發布會邀請卡，發布會將在香港時間 9 月 10 日凌晨 1 點舉行。從邀請卡中可見，今次發佈會的主題為「It's Glowtime」，而Apple Intelligence 將為今次發布會的焦點。

今次Apple發佈會的主題為「It's Glowtime」，而Apple Intelligence 將為今次發布會的焦點。(Apple)

iPhone 16系列電量參數流出！？

有傳今年將會有iPhone 16等新一代Apple產品流出，而大家最關心的莫過於電池容量。理論上無論iPhone 16、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max都應該會更新電池裝備，其中 Pro Max 更是最有潛力得到新技術。根據外媒《Tom's Guide》，有傳iPhone 16 Pro Max 的電池續航時間會有小許提升，據稱視訊播放時間為 30 小時，高於 iPhone 15 Pro Max 的 29 小時。

傳聞iPhone 16系列的電池容量會有更新( Future)

傳聞iPhone 16系列的電池容量會有以下更新：

iPhone 15電池容量：3,349 mAh ➡ iPhone 15電池容量 ：3,561 mAh (增加6%)

iPhone 15 Plus電池容量：4,383 mAh ➡ iPhone 16 Plus電池容量 ：4,006 mAh (減少9%)

iPhone 15 Pro電池容量：3,274 mAh ➡ iPhone 16 Pro電池容量 ：3,355 mAh (增加2%)

iPhone 15 Pro Max電池容量：4,422 mAh ➡ iPhone 16 Pro Max電池容量 ：4,676 mAh (增加5%)

網傳iPhone 16系列的電池容量也有改動。（x）

不只改變電池容量｜散熱都有所改變

有傳言指，Apple將改變的不僅僅是 iPhone 16 系列電池的容量。電池或可透過新的連接器和磨砂金屬外殼改善散熱問題。過往 iPhone 一直使用金屬外殼，而在 Apple Watch 中則使用了磨砂質感的外殼，也許Apple會以此作參考去改善散熱問題。

過往 iPhone 一直使用金屬外殼，而在 Apple Watch 中則使用了磨砂質感的外殼，也許Apple會以此作參考去改善散熱問題。(圖片來源：X@ZONEofTECH）

雖然有傳電池容量會更大，但同時由於電池密度高出 5-10% ，電池佔用的空間可能會更少， iPhone 16 Pro Max 最大機會率先可享有此技術，以新的不銹鋼外殼來實現。另外據稱iPhone 16 的電池或者會更容易更換，以滿足歐盟最新的電池更換規則，只要有專業知識和工具即可來更換電池，算是自行維修者的福音。