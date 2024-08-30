Apple Watch 10 上市時間消息懶人包｜Apple Watch 問世即將迎來第十個年頭，Apple 今年將特別推出 Apple Watch 10 紀念。Apple Watch 10 將在香港時間 9 月 10 日凌晨 1 點，在 Apple 發佈會上與 iPhone 16 系列一起公布。想早一步知新 Apple Watch 有什麼特別？以下幫果迷整合 Apple Watch 10 傳聞懶人包。



Apple Watch 10：全新設計、更大螢幕

Apple Watch 10 預計將在設計上進行重大改變。根據多方報導，這款手錶可能會採用更纖薄的機身設計，同時提供更大的螢幕。根據 Apple 分析師郭明錤指出，Apple Watch 10 的螢幕尺寸將從現有的 41mm 和 45mm 分別增加到 45mm 和 49mm，進一步提升用家的視覺體驗。

Apple Watch 10 定價為 GPS版 $3199／GPS+流動網絡版 $5499起，即日起預訂，9月20日發售。



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引入新健康功能

不少人使用 Apple Watch 除了當作是手機的延伸，更是被其健康功能引入。近年，Apple Watch 引入血氧監測、體溫感應和針不同類別運動的數據追蹤。隨著 Apple Watch 10 的推出，Apple 可能會進一步拓展其健康監測功能。

網上流傳的Apple Watch Series 10（X）

根據彭博社的報導，Apple Watch 10 可能會新增血壓監測功能，儘管該功能不會提供太精準的收縮和舒壓數據，但會附帶一個血壓記錄功能，讓用家可以記錄血壓升高的時間。此外，Apple Watch 10 還可能會增加睡眠窒息症的檢測功能，通過監測用家的睡眠和呼吸習慣來實現，這將使 Apple Watch 的睡眠追蹤功能更具競爭力。

此外，Apple 正研發一種非侵入式的血糖監測技術，這將徹底改變糖尿病患者檢測血糖的方式。可是由於涉及到血糖監測技術的專利問題，有機會不能在 Apple Watch 10 中實裝。

新磁力錶帶

Apple Watch 10 可能會引入一種全新的磁力錶帶設計，這與目前使用滑動鎖定的錶帶系統完全不同。這種設計不僅將提升用家的操作便利性，還可能為內部空間騰出更多地方，用於安裝更大容量的電池或其他元件。

另外，有關 Apple Watch 10 採用 microLED 螢幕的傳言已經流傳多年。microLED 技術比現有的 OLED 技術更慳電，而且亮度更高，反應速度更快，這將為 Apple Watch 10 帶來更好的使用體驗。不過，分析師郭明錤認為，microLED 技術可能要到 2025 或 2026 年才會應用在 Apple Watch 上，因此 Apple Watch 10 是否會採用這一技術仍有待觀察。