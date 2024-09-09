iPhone 16 蘋果發佈會文字直播｜Apple Watch10、AirPods4、airPods Max 2 現身｜附Apple Event直播連結｜Apple 蘋果秋季發佈會 Apple Event 將在香港時間9月9日深夜舉行（即香港時間9月10日凌晨1時開始），除了 iPhone 15 系列、iPhone 15 Pro系列，同期還會公布Apple Watch 9、Apple Watch Ultra 3、AirPods4 、airPods Max 2 等新品。今晚《香港01》科技玩物將同步進行文字直播、即時以文字解說報導最新消息！



👇👇iPhone 16 VS iPhone 15 11項規格比拼👇👇

iPhone 16 發布在即，究竟買最新機款還是慳家一點選減價後的iPhone 15 ? 以下為你整理兩代入門機11項規格比試。

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👇👇iPhone 16 系列傳聞合集👇👇

就在發佈會前夕，先為大家帶來iPhone 16傳聞合集，Apple Watch 10、AirPods 4 等新品介紹、Apple發佈會或許有什麼新產品推出等消息：👉 Apple發布會9.10日舉行 主題暗藏AI彩蛋 iPhone 16系列傳聞整合

網上流傳的iPhone 16配色

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「It's Glowtime」暗藏 Apple AI 玄機

Apple 邀請卡的主題往往都會透露出發布會的焦點內容，今次的「It's Glowtime」，可以猜想到發布會將以 Apple Intelligence 的 AI 功能作為焦點，向果迷展示 Apple AI 技術的 Showtime。

加入更多 AI 加能的新 Siri，將以新的發光介面表示正在啟動

拍攝按鈕

所有 iPhone 16 型號都將配備全新的拍攝按鈕，專為影相、拍片設計。此按鈕還支授更多的操作，例如通過左右滑動來進行變焦、輕按對焦等。拍攝按鈕將位於 iPhone 的右下角，當用家打橫使用 iPhone 時，與使用相機的手感差不多。

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Apple Watch Ultra 3 或使用 microLED 屏幕

網媒預言Apple 將推出首款使用microLED屏幕的Apple Watch Ultra 3，提供更高的亮度、對比度和電池效能： Apple Watch Ultra 3消息｜測血壓/睡眠呼吸，探索蘋果新錶王潛能

Apple Watch屏幕顯示 （資料圖片）

蘋果智能手錶第10代，或稱為 Apple Watch X 系列

Apple Watch X 預計將在設計上進行重大改變。根據多方報導，這款手錶可能會採用更纖薄的機身設計，同時提供更大的螢幕。根據 Apple 分析師郭明錤指出，Apple Watch X 的螢幕尺寸將從現有的 41mm 和 45mm 分別增加到 45mm 和 49mm，進一步提升用家的視覺體驗。 Apple Watch X 上市時間｜螢幕升級、新錶帶、健康功能消息懶人包

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AirPods 4 同步推出2款形號｜接班 2／3代

市場上充滿了對 AirPods 4 的預測和傳聞。根據多方報導，這款即將推出的第四代 AirPods 將帶來多項升級和新功能，甚至將會一口氣推出兩款不同規格的新耳機：AirPods 4 消息｜有兩個版本規格有分別！外型更新+降噪+超長電量