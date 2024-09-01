1More S70 開放式藍牙耳機｜跑車流線3D耳掛、戴住眼鏡也舒適貼耳｜聽耳機代理商講，近一年開放式藍牙耳機比入耳式好賣得多，雖然它原意是為運動而設，但更多人喜歡全日戴住，一邊保持工作／與人溝通，同時還可以播一點「背景音樂」。本文將為你推薦3款好用的開放式藍牙耳機。



1More S70 開放式藍牙耳機．戴住眼鏡也舒適貼耳

1More S70 在早排舉行的高級影音展及電腦節都賣得相當好，一來它的DLC類鑽石震膜動圈單元音色相當好，而且聲音直接指向耳洞，就算在安靜的辦公室開100％音量，旁邊的同事表示只有極輕微漏音。而且單機12小時用量，真的可以用半日（配合充電盒更可長達 40 小時），IPX5機身、可以直接沖水清潔，真的可全天侯日日戴。

1More S70 開放式藍牙耳機｜跑車洗線機身耳掛、同時戴眼鏡也舒適

1MORE S70 流線外型輕巧修身，使用了Balance AIR + 人體工學設計，新設計的機身很細隻（每邊僅重 8.9g），掛耳勾加強了 3D 幾何弧度，不同耳型都戴得又緊又穩，而且收到用家回饋，是同時戴眼鏡都一樣舒適、不會「Un耳」。軟膠耳掛內還有鈦合金芯框，極大力彎曲也不會變形，記者自己也戴了幾日，與眼鏡臂重疊也不會令耳仔不舒服，長期戴OK。

1More S70 開放式藍牙耳機規格一覽

無線連接制式：藍牙 5.3（AAC／SBC）

單元：雙磁路 DLC 類鑽石震膜動圈

防水規格：IPX5

連續播放時間：12 小時，配合充電盒更可長達 40 小時，5分鐘快充可使用2小時

重量：8.9g（耳機）／58g（連充電盒）

售價：$799

1More S70 開放式藍牙耳機｜跑車流線機身耳掛、同時戴眼鏡也舒適

Cleer ARC3．早過AirPods玩觸控充電盒

美國Cleer不少設計師都來出身自日本索尼，產品質素一直不俗，耳機的設計很簡潔，沒有任何多餘的設計。人氣開放式耳機系列ARC 推出第3代 Cleer ARC 3 新設計機身比2代更小巧，尤其掛在耳後尾那部份改用醫療級矽膠材料，提高了伸縮性和柔軟性，長戴也不會覺得累。它更是全球首款獲得 Dolby Atmos 認證的開放式耳機，新款充電盒有篤芒操作連線、揀歌、調聲，千零蚊好多嘢玩。（Cleer ARC 3 $1,499）

Cleer ARC 3 Dolby Atmos開放式藍牙耳機早過AirPods玩觸控充電盒

Cleer ARC 3 開放式藍牙耳機（鍾世傑 攝）

Cleer ARC 3 的耳機充電盒有1.6 吋高解像 touch screen，可以靠手機app，單獨控制 Dolby Atmos 、頭部追蹤功能、EQ調音已是基本。你又可以用它當作計步器、手機自拍遙控。

OpenRock X開放式TWS耳機．合金軸承耐用可靠

由日本耳機市場人氣品牌OneOdio開發的戶外耳機副線「OpenRock」近日進軍香港，最新力作OpenRock X開放式TWS耳機強調有定制雙軸心轉軸耳掛提升佩戴兼容性，專業監聽及耳機調聲技術，而且機身設計亦參考高級腕錶線條。定制雙軸心轉軸耳掛考慮人體工學，合金軸承可作垂直／橫向雙向轉動，就算是戴眼鏡或護目鏡活動時，也能自行微調扣位角度，劇烈運動時都不易鬆脫，更亦不會夾得過緊。$1,380 查詢：9723 5623 (Opus CP Limited)

OpenRock X 開放式 TWS 耳機｜雙軸心轉軸、戶外活動有靚歌緊貼你