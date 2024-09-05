摩羯／熱帶氣旋摩羯／打風｜天文台分享，熱帶氣旋「摩羯」正影響廣東東部沿岸海域，三號強風信號會至少維持至正午十二時。香港人都非常關心，「摩羯」有沒有機會升級做八號烈風或暴風信號（8號風球），可以下載定以下 3 個 App，追蹤風球路徑。



「我的天文台」首選天氣App

香港天文台的官方 App「我的天文台」，無疑是最權威的本港氣象資料來源。提供非常詳細的颱風路徑圖，展示颱風的即時位置、預計移動路徑和強度變化。用家可以查看颱風未來幾天的移動方向，並了解它會否對香港構成影響。

摩羯颱風｜今日打唔打到八號？3大天氣App 睇實熱帶氣旋路徑

當熱帶氣旋逼近香港時，香港天文台會發出各種熱帶氣旋警告信號，如一號戒備信號、三號強風信號、八號烈風或暴風信號等。這些警告信號會在應用程式中即時更新，並且透過推送通知提醒用家最新的颱風消息。除此之外，天文台還會根據颱風強度、降雨量及風速等實時數據更新預測，確保用家得到最準確的颱風資訊。

「Windy」氣象圖預測熱帶氣旋路徑

「Windy」是一款全球氣象預報 App，因其精美的圖形界面和詳細的氣象數據而深受用家喜愛，尤其適合想了解颱風路徑及相關氣象數據的進階用家。

「Windy」氣象圖預測熱帶氣旋路徑

Windy 的特色之一是動態天氣圖，讓用家能夠直觀地觀察颱風的移動路徑和發展過程。使用不同的顏色和符號來顯示風速、氣壓及降雨量等數據，用家可以從中判斷颱風的強度變化及風暴中心位置。

Windy 提供多個氣象數據來源，包括美國國家氣象局（NOAA）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）等，這使得用家能夠比較不同模型的颱風預測，了解其可能的路徑變化。此外，Windy還可以根據即時的衛星數據、氣象雷達和風速圖來顯示颱風的即時變化。對於風速、降雨量等關鍵數據的即時更新使得Windy成為掌握颱風動態的有效工具。

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「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

「AccuWeather」憑藉先進的預報模型和 2500 萬個數據點，能精準預測最大持續風速﹑最大陣風風速﹑熱帶氣旋路徑預測等，並透過「RealVue」真實視角直觀顯示熱帶氣旋的影響範圍，了解雲層變化，可查看即時熱帶氣旋的影響範圍。

「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

同時，「MinuteCast」功能，能夠為特定地區提供精準到分鐘的降雨預報。這對於正在逼近的颱風來說尤為重要，因為它可以幫助用家了解未來幾分鐘內的降雨狀況。AccuWeather 還會推送警報，提醒用家颱風的強度變化和未來幾小時的風雨情況，幫助他們做出防護措施。