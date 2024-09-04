WeChat Pay HK 9月優惠｜送免費電話卡、$18現金券、充¥100送¥100｜WeChat Pay HK 用家今個月如想去深圳玩，不要錯過 9月優惠！包括送免費電話卡、$18現金券及充¥100送¥100優惠，即睇詳情及領取教學！



WeChat Pay HK9月優惠

上深圳遊玩當然要準備定電話卡啦。今個月WeChat Pay HK就有3個優惠，讓大家在深圳出遊時可以更抵！包括有免費電話卡、現金券及充¥100送¥100。

WeChat Pay HK 9月優惠 （資料圖片）

優惠1.免費電話卡

無論用來搵食、搵路或者打車，電話卡都是必須品，即日起至9月30日前可以在WeChat App中可以領取免費電話卡，再到深圳南山海岸城購物中心一樓永東巴士服務站領取。

即睇免費電話卡領取步驟🔽

優惠2.電話卡充¥100送¥100

免費領取電話卡的優惠只適用於中國移動新用戶，如果是舊客戶的話亦不用失望，在優惠期間開App領取優惠，充值¥100、即送多¥100。

即睇電話卡充¥100送¥100領取步驟🔽

優惠3.內地迎新優惠｜$18消費現金券

由即日起至9月15日，從未使用過WeChat Pay HK在中國內地交易過的用戶，可以使用以下優惠。包括1張單筆消費金額滿$50減$10的內地電子現金券，以及1張單筆消費金額滿$50減$8的內地電子現金券。

即睇$18消費現金券領取方法🔽