WeChat Pay HK 9月優惠｜送免費電話卡、$18現金券、充¥100送¥100
撰文：友條新菜
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WeChat Pay HK 9月優惠｜送免費電話卡、$18現金券、充¥100送¥100｜WeChat Pay HK 用家今個月如想去深圳玩，不要錯過 9月優惠！包括送免費電話卡、$18現金券及充¥100送¥100優惠，即睇詳情及領取教學！
WeChat Pay HK9月優惠
上深圳遊玩當然要準備定電話卡啦。今個月WeChat Pay HK就有3個優惠，讓大家在深圳出遊時可以更抵！包括有免費電話卡、現金券及充¥100送¥100。
優惠1.免費電話卡
無論用來搵食、搵路或者打車，電話卡都是必須品，即日起至9月30日前可以在WeChat App中可以領取免費電話卡，再到深圳南山海岸城購物中心一樓永東巴士服務站領取。
即睇免費電話卡領取步驟🔽
優惠2.電話卡充¥100送¥100
免費領取電話卡的優惠只適用於中國移動新用戶，如果是舊客戶的話亦不用失望，在優惠期間開App領取優惠，充值¥100、即送多¥100。
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優惠3.內地迎新優惠｜$18消費現金券
由即日起至9月15日，從未使用過WeChat Pay HK在中國內地交易過的用戶，可以使用以下優惠。包括1張單筆消費金額滿$50減$10的內地電子現金券，以及1張單筆消費金額滿$50減$8的內地電子現金券。