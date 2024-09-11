豐澤、小米中秋電器優惠｜冷氣51折起$2千入手 掃拖機械人減$2100｜雖然不知為何中秋也變了推動消費的節日，但不少電器連鎖店及品牌都趁機推出中秋優惠，例如豐澤做冷氣機51折活動，最平$2千換新機；小米掃拖機械人亦減$2100多，即睇優惠詳情。



豐澤電器優惠｜中秋折上折

豐澤由即日起至9月15日有多個電器優惠，包括冷氣51折起，抽濕機44折起，洗衣機及乾衣機57折起等等，另外有「中秋折上折」，買洗衣機/雪櫃/冷氣機 滿$3,000減$150 ，焗爐/微波爐/氣炸鍋/多功能煮食鍋 滿$1,000減$50，吸塵機 滿$1,000減$50。

精選優惠產品

優惠冷氣

1.豐澤牌 3/4匹 窗口式冷氣機只需$2090

(豐澤官網)

2.HITACHI 日立RA08RDF 3/4匹小涼伴窗口式冷氣機 $3110

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優惠抽濕機

1.飛利浦30L 抽濕機 $2,798

(豐澤官網)

2.開利二合一空氣淨化變頻抽濕機$2,380

開利二合一空氣淨化變頻抽濕機(豐澤官網)

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3.洗衣機及乾衣機

1.TOSHIBA 7.5KG 超薄身變頻前置式洗衣機 $3180

TOSHIBA 7.5KG 超薄身變頻前置式洗衣機(豐澤官網)

2.WHIRLPOOL 6.2公斤 850 轉即溶淨葉輪式洗衣機 $1901

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小米中秋電器優惠

小米亦推出中秋節優惠，由即日起9月20日，每日都會有限量秒殺商品，價錢低至5折，即睇未來3日的優惠產品，準備去搶啦。

小米中秋電器優惠 (小米官網)

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