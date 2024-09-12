貼機票上網Threads民認衰損失慘重｜影機票打卡超錯嚴重或被禁飛｜Threads有網民在出發前一天意外貼了一張電子機票cap圖上網，竟發生嚴重事故，他在Threads上發文自認「衰xx9」，並表示好在今次航空公司格外開恩才能成行；究竟他做錯甚麼？另外，原來常見網民影登記證打卡同樣超錯，最嚴重後果或被禁飛？即睇當中原因！



Threads 網民cc_tokioto 出文，表示自己在出發前一日在Threads大意張貼了一張沒有遮蓋個人資訊的電子機票號碼上網，他在30分鐘後發現立即刪文，以為沒甚麼大不了。誰知後來想online check-in時，竟發現有機票已有心網民「代他退票」了。他更指搞事者單純太無聊貪好玩，回港一定會報警。並叮囑網友：「一定要小心保護個人資料」

登機證包含個人資料｜亂影貼上網出story有風險

有網民指「經一事長一智 唔好乜都post上黎」，亦有網民不值事主被人玩還被罵貼機票自找麻煩，指分享旅行喜悅沒有做錯，錯的是搞事的人；苦主自己再三認錯，同意不要事事網上分享，而就算回程時影機票打卡，亦有將登機證上所有資料都塗白，因為機票上除印有你個人資訊，任何人都可以透過免費的軟件去掃瞄相片中的條碼、從而獲得你的個人資訊。NordVPN社交媒體與數位部門主管賈丁曾在訪問中警告：「不法之徒能輕鬆讀取你的住址、聯絡方式及護照資料，甚至可能連信用卡卡號也在其中，等如自製資安危機！」嚴重者或被禁登機、更有人因此被捲入詐騙案？

登機證包含個人資料，不要隨意展示！（Mr.Bean 劇照／設計圖片）

航班或遭更改？有人因此捲入詐騙案？

今次苦主因為誤將電子機票張貼上網，被人登入航空公司帳戶更改或取消機位，已經事少。曾有外國案件，不法之徒透過得來個資，冒認身份進行詐騙、事主並被警方調查。除此之外，過度張揚自家旅行出旅的實時訊息，等同告訴別人家中無人，小偷甚至可以在你旅程期間上門爆竊。

三立新聞網截圖

保障登機安全｜以下四點必注意！

1. 不要拍攝登機證／機票



2. 如果真的想拍，可物理用手指遮蔽，或以修圖軟件把重要訊息塗黑，尤其是機票上的二維碼 QR code 及 條碼 barcode。



3.盡量使用手機上的電子登機證、避免打印出來。



4. 丟棄實體登機證前先把重要資料銷毀

