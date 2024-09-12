iPhone16搶機攻略｜電訊商出機預購優惠 半價Router、$2500禮券｜iPhone 16將於明天(13日)推出，不少人都十分期待，想盡快出機，今次就為大家整理了不同電訊商的iPhone 16出機優惠，包括有半價優惠及$2500手機禮券。



SmarTone：出機減$2500

預訂時間：Apple官網開放預訂起48小時內

月費：$179起

於SmarTone上台或續可以獲得SmarT Pass，以預訂iPhone 16系列手機，以及有$1500的手機禮券，獨家12個月SmarTone 爆芒換新服服及$300 Trade-in回贈。不過要留意有SmarT Pass並不代表一定能預訂iPhone 16，只是享有優先出機次序，如果想要確保預訂及享有首批出機次序，就要參加月費$399的計劃，以獲得Super SmarT Pass。除了可以確保預訂到之外，更享有$2500手機禮券。

SmarTone：出機減$2500

1010、CSL：最高減$1100；半價Router

登記時間：即日起

1010月費：$299起

CSL月費：$208起

在1010及csl出機，不同手機型號的減價優惠

優惠禮遇：

1.半價優惠購買指定型號 Wi-Fi 7 Router

2.送 inno3C iPhone 16 系列配件套裝；inno3C i-GT5 超薄磁吸無線充行動電源

3.1O1O 及 csl 免費 5GiPhone 16 系列AI課程

4.12 個月免費 SafetyNet 服務

5.享有一項NowTV 內容組合 12 個月

6.1O1O 客戶送 4000 Club 積分；csl 客戶送 1000 Club 積分

1010、CSL：$1100手機折扣、半價Router

中國移動：MyLinkPass

登記時間：即日起

中國移動同樣推出 Pass 優先出 iPhone 16 Pro，不論是新客戶或儲值卡客戶，還是現有CMHK月費計劃客戶，都可以在其官網上登記 MyLink Pass。參加者成功完成登記後，將會透過電子郵件或短訊獲得 MyLinkPass，用來早一步買到 iPhone 16系列。

中國移動客戶凡於優惠期內選擇指定 5G 本地手機券優惠組合，搭配任何一款 iPhone16 系列手機，即可獲贈$3,000 的 5G 手機折扣，即是可以減$300。另外用指定信用卡參與iPhone for Life 計劃優惠，可以用月供機價$170 及「回購價值保證」選購全新iPhone。

中國移動：MyLinkPass

3HK 預先登記

登記時間：即日起

3HK與中國移動一樣，暫時沒有確實的iPhone 16出機的月費計劃。不過大家可以先在官網登記購買。