iPhone 16搶機攻略｜電訊商出機預購優惠 半價Router 機價減$2500
iPhone16搶機攻略｜電訊商出機預購優惠 半價Router、$2500禮券｜iPhone 16將於明天(13日)推出，不少人都十分期待，想盡快出機，今次就為大家整理了不同電訊商的iPhone 16出機優惠，包括有半價優惠及$2500手機禮券。
SmarTone：出機減$2500
預訂時間：Apple官網開放預訂起48小時內
月費：$179起
於SmarTone上台或續可以獲得SmarT Pass，以預訂iPhone 16系列手機，以及有$1500的手機禮券，獨家12個月SmarTone 爆芒換新服服及$300 Trade-in回贈。不過要留意有SmarT Pass並不代表一定能預訂iPhone 16，只是享有優先出機次序，如果想要確保預訂及享有首批出機次序，就要參加月費$399的計劃，以獲得Super SmarT Pass。除了可以確保預訂到之外，更享有$2500手機禮券。
1010、CSL：最高減$1100；半價Router
登記時間：即日起
1010月費：$299起
CSL月費：$208起
優惠禮遇：
1.半價優惠購買指定型號 Wi-Fi 7 Router
2.送 inno3C iPhone 16 系列配件套裝；inno3C i-GT5 超薄磁吸無線充行動電源
3.1O1O 及 csl 免費 5GiPhone 16 系列AI課程
4.12 個月免費 SafetyNet 服務
5.享有一項NowTV 內容組合 12 個月
6.1O1O 客戶送 4000 Club 積分；csl 客戶送 1000 Club 積分
中國移動：MyLinkPass
登記時間：即日起
中國移動同樣推出 Pass 優先出 iPhone 16 Pro，不論是新客戶或儲值卡客戶，還是現有CMHK月費計劃客戶，都可以在其官網上登記 MyLink Pass。參加者成功完成登記後，將會透過電子郵件或短訊獲得 MyLinkPass，用來早一步買到 iPhone 16系列。
中國移動客戶凡於優惠期內選擇指定 5G 本地手機券優惠組合，搭配任何一款 iPhone16 系列手機，即可獲贈$3,000 的 5G 手機折扣，即是可以減$300。另外用指定信用卡參與iPhone for Life 計劃優惠，可以用月供機價$170 及「回購價值保證」選購全新iPhone。
3HK 預先登記
登記時間：即日起
3HK與中國移動一樣，暫時沒有確實的iPhone 16出機的月費計劃。不過大家可以先在官網登記購買。