iPhone 16新增相機控制鍵　除能一鍵縮放對焦外　還能呼叫出AI

蘋果舉辦秋季發布會，全新iPhone 16系列加入全新「相機控制鍵」互動，Apple Watch、AirPods也都換上鈦金屬新材質，並且效能升級。



蘋果於台灣時間9月10日凌晨1點舉行秋季發布會「It’s Glowtime」，推出iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max系列新機，強調是第一個為Apple Intelligence而生的iPhone系列，外型最大亮點是新增的相機控制按鍵，可以透過滑動、輕按等模式和相機及Apple Intelligence互動。

Apple iPhone 16全新「相機控制鍵」設計。 （apple）

另外，Apple Watch也祭出史上最輕薄的大螢幕設計，AirPods 4則引入主動降噪版本。

AirPods 2024新品 （apple）

這次發布會有哪些更新亮點和售價資訊，本文一次看。

iPhone 16 & iPhone 16 Plus

外型設計：3大新色登場、螢幕更亮

iPhone 16和iPhone 16 Plus換上受矚目的新系列色彩，共有5種顏色，湛海藍色、湖水綠色、粉紅色、白色與黑色，一改去年淺淡的色系，成色更鮮豔，鏡頭區域的設計也有微調，斜式改成直式擺放。

iPhone 16系列增添鮮豔新色，同時把鏡頭改為直式擺放。 （apple）

螢幕大小沒有變化，iPhone 16為6.1吋，iPhone 16 Plus則為6.7吋，不過Oled螢幕亮度有更大的調整空間，最高達2,000尼特、最低可以降到1尼特的亮度。在機殼和面板都有全新加強防護的技術，號稱能比第一代超瓷晶盾耐用50%。

iPhone 16號稱有更強悍堅固的螢幕。 （apple）

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按鍵革新：全新「相機控制鍵」，解鎖全新AI互動模式

機身按鍵的兩大更新，是這次iPhone 16硬體最大的亮點。首先是全系列都裝上去年Pro機種才有的「Action Button」，而且可以設置好白天、夜晚不同時間啟動的功能，例如白天按下是開啟日曆、夜晚則開啟手電筒等。

iPhone 16系列加入去年Pro系列才有的Action Button，可以設置好白天、夜晚不同時間啟動的功能。（apple）

另外就是這次最新加入的一顆「相機控制鍵」，可不只是按下去快門就拍張照這麼簡單，蘋果在這顆按鍵裡裝上四個感測器，讓它能夠偵測不同動作的差異，滑動縮放大小、輕按調整對焦等，讓iPhone的機身首次加入可以操控相機的功能。

除此之外，這顆鍵還和Apple Intelligence結合，解鎖「visual intelligence」功能，透過長按，開啟Apple Intelligence，代表用AI的眼睛來幫你觀看畫面並提供解答、幫忙做事。例如在這個模式中拍下一張狗的照片，能詢問牠的品種；或者拍下海報上的表演日期，請Siri協助加進行事曆等，也可以運用ChatGPT的外掛提供更多知識，等於和iPhone多出一個全新的互動方式，不只快速啟動，而且首度超出文字範圍，開啟視覺能力。

相機控制鍵長按後可以開啟Apple Intelligece功能，辨識畫面中物體，協助回答問題或進行動作。（apple）

規格：相機微幅升級，A18新晶片驅動遊戲效能

iPhone 16 的主鏡頭為4800 萬像素，擁有2倍光學望遠的選項，具自動對焦功能的1200萬像素超廣角相機還可進行微距攝影。此外，iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 現在也能拍攝空間照片和影片，能在Apple Vision Pro上重溫回憶。

處理器採用的是台積電3奈米A18晶片，6核心CPU、5核心GPU，可驅動需要大量圖形處理的遊戲和運算攝影功能，並進一步加速Apple Intelligence。同樣的工作量下，耗電量可減少30%，運算效率也提升35%。這次也加入光線追蹤功能，手遊得以準確反映光線動態，讓iPhone 16和iPhone 16 Plus可以體驗到過去 Pro上才能運行的 3A 遊戲。

iPhone 16採用A18處理器。 （apple）

售價資訊

兩款外型都提供湛海藍色、湖水綠色、粉紅色、白色與黑色，容量選擇則有 128GB、256GB 和 512 GB。

iPhone 16：售價6899元起。

iPhone 16 Plus：售價7699元起。

iPhone 16 Pro： 售價8599元起。

iPhone 16 Pro Max： 售價10199元起。



iPhone 16 Pro & iPhone 16 Pro Max

外型設計：螢幕變大、新色沙漠鈦登場

iPhone 16 Pro系列採用5級鈦金屬設計，經微噴砂處理，除了黑、白、原色外推出全新沙漠鈦金屬選擇，金棕色調為系列增添柔和新氣象。

至於大小，今年兩款螢幕尺寸都加大，螢幕邊框為歷代最細，iPhone 16 Pro為6.3吋、iPhone 16 Pro Max 6.9 吋，採用新一代超瓷晶面板。機身同樣搭配全新的相機控制按鍵，解鎖全新體驗。

iPhone 16 Pro也有相機控制鍵的設計。 （apple）

規格：歷代最長續航、錄影加強

iPhone 16 Pro系列搭載A18 Pro 晶片，採用第二代3奈米製程，擁有 16 核心神經引擎，提供35 TOPS運算力，讓Apple Intelligence運行更順暢，整體效能提升15%，同時耗電量降低20%，號稱「蘋果有史以來最長續航的iPhone」一改去年iPhone 15 Pro系列的耗電問題。

iPhone 16 Pro採用A18 Pro處理器。 （apple）

相機部分搭載了4800萬畫素主相機、超廣角，和1200萬畫素的5倍望遠鏡頭。錄影方面也有更新，最高可拍攝4K 120p杜比視界、ProRes影片，透過4顆錄音室級別的麥克風能實現空間音訊錄製和錄影中即時混音的效果。

Apple intelligence功能更新

蘋果在6月WWDC推出的Apple intelligence功能，今天也宣布將於下個月隨 iOS 18.1、iPad 18.1、macOS Sequoia 15.1一併更新，先以英文在美國登場，中文的話則是明年推出。

這波更新的功能包含Writing Tools，在幾乎所有可書寫的應用程式中利用AI進行重寫、校正與摘要，精修文字內容，包括「郵件」、「備忘錄」、Pages及其他第三方App皆適用。

Apple Intelligence即將更新Writing Tool可以協助寫作校對等功能。（apple）

照片App中也可以運用自然語言搜尋特定照片，甚至能夠在影片中尋找特定畫面。全新的「清除」工具可以辨認並移除照片背景中的雜物，且不會意外使主體變形。

另外使用者可在「備忘錄」和「電話」App 中對音訊內容進行錄製、逐字稿謄錄，以及摘要。通話結束後幫助使用者回顧重點內容。

Apple Intelligence加入後，郵件和通知都會以摘要形式呈現，「專注模式」，也能辨識重要和立即處理事項減少干擾。

Apple Intelligence會讓通知呈現摘要整理。（apple）

總結：老招新玩，新硬體設計和軟體深度整合

蘋果這場秋季發布會中，意外沒有把AI作為主力，Apple Intelligece都是6月WWDC中更新的內容為主，過去加強著墨的相機這次也僅微幅升級，反而是以硬體、外型等更新作為主力亮點。

iPhone 16系列更透過添加一顆相機控制按鍵增加更多互動可能性，不只操作相機，還能和Apple Intelligence互動。這樣的更新方式有點類似於過去的動態島和Action Button，都是把硬體新設計和軟體功能作深度整合，展現蘋果的強項，也讓這顆按鍵未來能透過更新有更多新玩法。

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