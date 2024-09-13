中國動漫展封殺進擊的巨人！列黑名單嚴禁Cosplay角色/擺攤賣周邊｜中國動漫展「杭州 CP30」將於10月舉辦，不過在開展前一個月卻有傳人氣動漫作品《進擊的巨人》因為政策原因而被禁止，參與者不能在攤位、周邊或Cosplay上出現《進擊的巨人》的元素。



中國禁Cosplay潮

近年中國內地反日人士掀起打擊Cosplay浪潮，以前就曾經試過有人Cosplay 《鬼滅之刃》的彌豆子及《火影忍者》中的宇智波等角色，遭到不禮貌對待甚至毆打。甚至連國產手遊《原神》Coser、也因為服裝風格類似日本動漫，同樣被趕。

而近日將於10月舉辦的中國內地動漫展「杭州 CP30」就傳出因政策原因，禁止參與者在攤位、周邊上出現人氣動畫《進撃的巨人》的元素，此外亦不能Cosplay動畫中的角色。

中國禁Cosplay潮 (進擊的巨人 劇照)

《進巨》區被禁

在攤主的微博帖文中看到，主辦方是於開展前25天才通知攤主，有《進巨》攤主嘗試問主辦方是否可以將商品改名，不將人看出那是《進巨》的商品再出售，不過換來的是否定答案。只留下「政策不允許」一個原因。

微博帖文中看到，主辦方是於開展前25天才通知攤主，有《進巨》攤主嘗試問主辦方是否可以將商品改名

《進擊的巨人》其實早在2015年就被中國列為「黑名單」作品，原因是引導導未成年人違反犯罪、渲染暴力、恐怖活動及危害社會公德內容。儘管如此，過去內地的《進巨》同人活動並未遭到禁止，這次的禁止讓在中國的《進巨》粉絲人心惶惶。

中國反Cosplay潮《火影忍者》Cosplayer曾被路人毆打

曾經社交平台X上有人發布了一條影片，片中有兩名男子Cosplay成《火影忍者》中的宇智波斑及佐助在路上行走，影片發佈者指案發在黑龍江哈爾濱，兩名coser在地鐵站被一名老人持棍毆打。報警後老人就跑了，而警方亦要求他們撤案。