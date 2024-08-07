中國《火影》Coser慘遭反日大叔追打｜網民吐槽:用宇智波反彈還撃｜中國最近掀起反日潮，早前已經幾位Cosplayer慘被辱罵、甚至被出手毆打。近日又有兩名中國男子因Cosplay《火影忍者》中的斑及佐助而被大叔毆打。



中國反日本Cosplay潮

近日在社交平台X上有人發布了一條影片，片中有兩名男子Cosplay成《火影忍者》中的宇智波斑及佐助在路上行走，影片發佈者指案發在黑龍江哈爾濱，兩名coser在地鐵站被一名老人持棍毆打。報警後老人就跑了，而警方亦要求他們撤案。

兩名coser在地鐵站被一名老人持棍毆打。（李老師不是你老師）

今次並不是第一次中國內地Cosplayer遭到驅趕，中國近年掀起了反對日系Cosplay潮，在上年官方發布的「治安管理處罰法草案」中，出現了禁止「有損中華民族精神、傷害感情的服飾或標誌」的字句，讓許多網友都猜想未來Cosplay是否會中國內地遭到封殺。在上月山東一名女子因 Cosplay 成日本人氣畫《鬼滅之刃》中的禰豆子參加動漫展，遭到現場保安驅趕，稱理由是「這裡是中國，不允許穿和服」。

http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff8081818a22132f018a499710595932

在上月山東一名女子因 Cosplay 成日本人氣畫《鬼滅之刃》中的禰豆子參加動漫展，遭到現場保安驅趕 （影片截圖）

鬼滅之刃角色禰豆子（鬼滅之刃）

網民笑言：用宇智波反彈

因為片中兩名男子Cosplay的角色為《火影忍者》中的斑及佐助，所以有不少網民都打趣地叫他們使出動畫中的招式：「快發動瞳術，讓對方以為穿的是漢服」、「用須佐能呼打回去啊」、「不是吧，斑+佐助都打不過一個老頭？一個月讀就完了啊」、更有人說「對他使用宇智波反彈吧」；亦有人笑言「斑和佐助也打不過三代」、「老頭在cos宇智波田島、教訓兒子斑和後輩佐助呢」

weibo 截圖

火影忍者劇中招式「宇智波反彈」（火影忍者）

火影角色忍者宇智波斑（火影忍者）

火影忍者角色佐助（火影忍者）

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