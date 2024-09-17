開箱Marshall Emberton III 、Marshall Willen II 藍牙喇叭新作、買邊隻好?｜金屬網+仿皮機身型爆，小巧機身可「梵」出超強低音的Marshall 喇叭仔系列又有新款上場，包括暢銷型號第3代「Marshall Emberton III 」，還有超迷你機種第2代 Marshall Willen II ，馬上睇睇邊款適合你。



口袋怪獸 Marshall Willen II

個人就驚艷於 Marshall Willen II 僅重360g的極細身型「口袋怪獸」，細到可以放入褲袋，但音量卻是怪物級：內置了38W D 類放大器，驅動器同埋2吋 10W 全頻動圈，加上特別設計的兩個被動驅動器，做成音箱效果令音色更加結實、比一般迷你喇叭仔更有層次。橡膠防撞防水機身+金屬網面，有齊Emberton 的5方向按鈕、藍牙掣／電源掣／電量顯示，內置電夠播17小時，一樣不少無偷工減料。記者用80年代老牌說唱團PUBLIC ENEMY在戶外聽歌，大概約100平方呎左右範圍內都好夠聲。

Marshall Willen II 迷你喇叭竟有17個鐘電量，防水防塵薄身設計帶去旅行或outdoor跟身用，配手機開細細聲聽歌睇戲都夠使。



Marshall Willen II 僅重360g的極細身型「口袋怪獸」喇叭

記者用80年代老牌說唱團PUBLIC ENEMY在戶外聽歌，大概約500呎範圍內都夠響、唔拆聲。

Willen II 機背有條橡膠帶扣，可以扣在袋子上，又或像下圖一樣掛在牆上。它本身size比較薄身，像個手心大的方型酒壺，可以輕鬆放入褲袋，難聽講嬲起上來可以在巴士跟抖音片大媽鬥轟，保證音量音質都壓倒性贏晒。（說笑而已、做人要有公德心）

Willen II 機背有條橡膠帶扣，可以扣在袋子上，又或像下圖一樣掛在牆上。

Willen II 機背有條橡膠帶扣，可以扣在袋子上，又或像下圖一樣掛在牆上。

技術規格：藍牙 LE AUDIO／兩個 38W D 類放大器／2” 10W 全頻動圈／兩個被動驅動器／重量：670g重量／17+小時便攜播放時間／IP67防水與防塵等級／便攜橡膠掛扣帶／售價$999／銷售點： 連卡佛、HBX.com、LOG-ON、 豐澤、誠品／原廠保修：2 年

派對動物 Marshall Emberton III

不過最皇道、最多人選購的仍然應該是 Marshall Emberton III， 其外型似足一塊磚頭，大約只係比1包375維檸再厚少少，僅重670g，播到32小時歌曲。佢外型模擬Mahshall經典電結他擴音的裂紋皮+金屬網面機身，金色Mahshall logo 超型，Emberton III 本身就因為內置兩個 38W D 類放大器同1對2吋 10W全頻動圈單元，更提升了True Stereophonic 技術，令到喇叭播出真正的立體聲，播歌時傳到四方每個角落。記者在公司露台開8成聲聽le sserafim 《CRAZY》，開播後再行開，實試4米外都夠響、唔拆聲。

Marshall Emberton III 有真正立體聲，在家中可以打機聽歌睇戲，甚至內置免提可通電話。佢機身亦唔算大， 放入背包，幾個人去露營都夠晒大聲好聽。全能表現全天侯合用。



Marshall Emberton III只係比1包375維檸再厚少少。

Emberton III 本身就因為內置兩個 38W D 類放大器同1對2吋 10W全頻動圈單元

模擬Mahshall經典電結他擴音的裂紋皮+金屬網面機身，金色Mahshall logo 超型。

Auracast同步音頻分享

同系列喇叭仔仲支持「Auracast」 Bluetooth 技術，可以跟同系列喇叭作「音頻分享」，幾部機自動同步播同一首歌，咁就千呎屋開party都夠晒響！仲要溫提，兩款Marshall Willen II／Emberton III 喇叭都已升級了藍牙制式，駁android手機播歌， 如果你的手機支援 Bluetooth LE Audio 那無論是音質、連接安定性、節省手機電量各方面都會更加出色。

左起：Marshall Emberton III 售價$1,499／Marshall Willen II 售價$999

Marshall Emberton III 技術規格

藍牙 LE AUDIO／兩個 38W D 類放大器／2” 10W 全頻動圈／兩個被動驅動器／重量：670g重量／32+小時便攜播放時間／2 小時快充功能／IP67防水與防塵等級／內置麥克風可免提通話／售價$1,499／銷售點： 連卡佛、HBX.com、LOG-ON、 豐澤、誠品／原廠保修：2 年