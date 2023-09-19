Marshall Motif II A.N.C 主動式降噪藍牙耳機開箱試玩 / 附消委會49對藍牙耳機評測｜英國老牌結他喇叭 Marshall，同時也有生產個人影音產品，熱賣作除了藍牙喇叭和y2k必用大耳機，「黑魂版AirPods Pro」的Marshall Motif A.N.C也相當多人買。



Marshall Motif II A.N.C｜兩年後出二代、功能大升級

Marshall Motif II A.N.C主動降噪無線藍牙耳機，名作2代在主動降噪功能及續航力兩方面作出改善，又保留了用家喜愛的黑色有柄耳機設計，特別處理的耳機及充電盒表面耐用、防刮、防滑且最緊要夠rock夠型。你可能介意它表面上與1代無甚分別，但記者卻欣賞它照跟Apple AirPods Pro 2 做法，明明外觀一絕人人喜歡，就別搞那麼多花樣，認認真真在細節及功能中下功夫吧。

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Marshall Motif II A.N.C藍牙耳機｜$1,599｜查詢 : Street Value 2577 2599

主動降噪功能大upgrade

新一代Motif II A.N.C. 集中改良ANC主動式降噪的性能，首先它改用更精準的收音咪，無論是消除環境音降噪，又或是抗風噪，特別是在通話時有的清晰度及去背景雜聲，有明顯改善。而且升級為藍牙5.3版本，支援藍牙 LE 低功耗技術， MOTIF II A.N.C. 開動ANC降噪後仍可連續使用 6 小時。（快充 15 分鐘使用 1 小時）

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Marshall Motif II A.N.C藍牙耳機開箱（鍾世傑 攝）

專用App靚仔實用

值得一提連耳機app介面都更漂亮更易用，中間：ANC（開降噪）／熄滅（關降噪）／TRN（通透模式）選擇鍵夠大粒， 下面還可以調準強度。

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Marshall Motif II A.N.C 專用 App

並能自定耳機面touch panel 操作以及預設兩個EQ調音profile，而最細心是可以關掉所有語音通知，轉mode時不會有把「SIRI聲」阻我聽歌。

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Marshall Motif II A.N.C 專用 App

試機聽K Pop｜女聲濃郁低音爽快

今次test選用支援 LC3藍牙低功耗音訊（Bluetooth LE Audio）的Sony Xperia 1 V進行。記者最近每天都loop NewJeans，比起平時用AirPods Pro聽歌，Marshall Motif A.N.C的人聲更rich更濃郁，Bass量更多但不過過度油膩。有些網民似乎覺得Marshall Motif A.N.C音量有些微不足，要推到80%左右才能滿足。但客觀看，因為它的ANC降噪比上代改善了，其實出街時不必藉推大音量去蓋過噪音，好過長時大量音聽歌，遲早傷害聽覺。

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今次test選用支援 LC3藍牙低功耗音訊（Bluetooth LE Audio）的Sony Xperia 1 V進行（鍾世傑 攝）

轉口味換新機可考慮

Marshall Motif II A.N.C主動降噪無線藍牙耳機在硬件上改良位不少，且都是從實用方向出發，在降噪、音色、外觀幾方面都有超過80分的表現；尤其是Android用家，如果你的手機支援LE Audio，Marshall Motif II A.N.C是值得考慮的換機／買藍牙耳機之選。

藍牙版本：Bluetooth 5.3／單元：6mm 動圈／靈敏度：108dB／頻率響應 : 20Hz – 20,000Hz／阻抗：16Ω／藍牙傳輸格式：SBC、AAC、LC3／電量：6 小時（淨耳機）／共30小時（配合充電盒）／防水等級：耳機 IPX5、充電盒 IPX4／重量：耳機4.312g、充電盒 47.1g／售價 $1,599／查詢 : Street Value 2577 2599



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消委會評測49對降噪耳機

同場還附有消委會最新藍牙耳機評測，以作選購參考。

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