手機上台優惠｜中移動送75GB內地香港數據＋$600折扣＋積分賀國慶｜國慶就快到，不少商戶都開始推出國慶優惠。中移動就推出了幾個優惠，包括送75GB內地香港數據、積分以及$600電子繳費券等，即睇詳情！



優惠1. 75GB/ 2 天中國內地及香港兩地共享數據

不少人趁國慶假期都會北上遊玩。要到內地遊玩當然要準備數據搵路或搵食啦。合資格用戶由 9 月 27 日起至 10 月 6 日，透過 CMHK eShop 或 MyLink 手機應用平台登入賬戶，可以在「喜迎國慶75周年—75GB中國内地及香港數據領取活動」頁面，領取75GB/ 2 天中國內地及香港兩地共享數據。

不少人趁國慶假期都會北上遊玩（資料圖片）

優惠2. 中移動網店送$600電子繳費券

由即日起至10月2日，經中移動網店申請特選5G服務計劃，即可獲得高達$600電子繳費券，計劃包括：5G本地20GB及50GB服務計劃、5G一咭兩地服務計劃50GB及18-29歲年青人及學生專屬的s/ash和 5G 30GB/50GB服務計劃，以上計劃除了可豁免總共$432行政費之外，更贈送6個月指定增值服務中國移動雲盤香港2TB或視頻接駁鈴聲。

中移動網店送$600電子繳費券

優惠3. 5G 一咭三地計劃限時優惠＋送75,000 MyLink 積分

由即日起至 10 月 31 日，新客戶或合資格現有客戶選用指定「5G 一咭三地服務計劃」，即可享有$10月費折扣，每月月費 $189/30GB起，以及有一咭多號增值服務或綁定已有內地中國移動號碼「關聯家鄉號」增值服務和中國內地及澳門通話分鐘。新客戶上台額外送 75,000 MyLink 積分（價值：$750），以MyLink積分於MyLink手機應用程式換領不同獎賞。