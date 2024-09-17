WeChat Pay HK優惠｜內地睇戲$180折扣、免費電話卡、美團代金券｜WeChat Pay HK近日聯同內地文娛平台貓眼一起推出優惠，折扣高達$180。另外今個月WeChat Pay HK亦有免費電話卡以及美團代金券。即睇詳情。



優惠1. 內地睇戲$180折扣

由即日起至10月7日，WeChat Pay與內地文娛平台貓眼娛樂推出限時優惠，鼓勵用家透過WeChat PayHK貓眼小程序。用戶可以在活動期間可領取¥50、¥30及¥20的折扣券，以觀賞不同的演出。以及¥8及¥5的電影優惠券。加上有港人錢包專屬優惠，分別有總值$38的內地迎新獎賞及$30的內地消費連環賞。總計約$180折扣優惠。

優惠1. 內地睇戲$180折扣

內地睇戲$180折扣領取教學🔽

優惠2. 免費電話卡

想去內地睇戲，當然要準備電話卡查找場次等資訊。即日起至9月30日前可以在WeChat App中可以領取免費電話卡，再到深圳南山海岸城購物中心一樓永東巴士服務站領取。

中國移動免費電話卡示意圖（資料圖片）

即睇免費電話卡領取步驟🔽

優惠3. 美團代金券

北上玩樂點少得食飯打機？由即日起至12月31日，可以在WeChat Pay HK上領取美團總值¥88優惠券，只要在美團團購套餐消費滿相應金額，即可分別享有¥2、¥5、¥8、¥12、¥15、¥20及¥26優惠。適用商戶類型包括餐廳、足療按摩、美容美髮、KTV、親子樂園、電玩遊戲、健身等等。每人每天可領取一次，最多可領取30次。

WeChat Pay HK app 美團優惠券領取步驟🔽