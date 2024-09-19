iOS 18更新後iPhone超耗電 Apple 官方解釋原因 即睇手機慳電貼士｜Apple的iOS 18正版於近日推出，有不少人都已經搶先更新，不過每年iOS升級更新都會有人感覺比較耗電，其實對此Apple Support官方有解釋過原因，即睇原因+手機慳電貼士！



Apple iOS 18正式版推出

Apple iOS 18正式版在前日(17日)推出，不少人都已經搶先更新了。不過每次iOS更新後，都會有不少人覺得手機變得更耗電。為此Apple Support就曾經在社交平台X上解釋過「因為在更新48小時後手機上的應用程式及功能都會自動調整，故此會更耗電。」此情況會在幾天後好轉。

Apple iOS 18正式版推出 (資料圖片)

Apple 官方解釋原因

老舊型號是否應該更新iOS？

有不少人看到新的iOS系統推出後都會考慮是否要為手中的老型號手機更新，但又擔心會讓老型號手機「吃不消」，老舊型號應否更新系統？即睇老舊型號更新系統的利弊之處🔽

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手機慳電貼士

想要慳電提升續航力方法其實有很多，美國消費者組織 Consumer Reports曾提供了 7 招小撇步，絕大部份都是圍繞如何減少屏幕以及上網時所產生的電力。

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iPhone 隱藏設定｜內置功能令手機增1倍續航

除了以上技巧之外，iPhone內置有一個隱藏設定，可以令手機增1倍續航！

手機內使用的鋰離子電池，會隨著充電次數、隨時間推移而自然老化，導致手機電量減少。科技網站Gotechtor的創始人Herby Jasmin，最近發現在iPhone和iPad上有個叫做「減少白點」的功能，只要打開後，手機就會自動調整屏幕亮度和顏色強度，能減少眼睛疲勞之餘，更可以延長電池續航力1倍。他稱當手機上的顏色不那麼鮮豔時，尤其是在較暗的環境中（例如床上），此功能除了慳電之外，有助於緩解眼睛疲勞並減少干擾睡眠的藍光量。

每次iOS更新後，都會有不少人覺得手機變得更耗電。(資料圖片)

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