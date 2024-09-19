iPhone 16 系列將在 9 月 20 日發售，搭載全新 A18 處理器，大量果迷迫不及待下單預購，期待能夠率先拿到手。隨著新機發布，有網民發現 Apple 官網上更新了 iPhone 16系列換電的費用，iPhone 16 Pro 系列兩款新機電池更換費用竟在無預警下大幅加價。



iPhone 16 Pro 系列換電費加價

根據 Apple 官網顯示，若需要更換 iPhone 16 Pro 或 iPhone 16 Pro Max 的電池，費用將調漲至 $928。與前一代 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 的 779 元相比，價格上漲了 $149（原價$779），加價約 19%。

不少網民對此價格調整感到驚訝甚至不滿。台灣網民在 PTT 上發文抱怨，表示這樣的價格已經接近購買電動電單車電瓶的費用，直呼：「是不是逼我們買 Apple Care+？」他指出，購買 Apple Care+ 可能反而更划算，因為只要電池健康度低於 80%，便可享受免費更換電池的服務。

此次 iPhone 16 Pro 系列的電池更換價格上漲，可能與多種因素有關。首先，新一代 iPhone 配備了更高效、更先進的 A18 Pro 處理器，這可能意味著內部設計更為複雜，電池的成本也隨之上漲。再者，全球供應鏈成本上升、原材料價格波動等，也可能是推動這次漲價的原因之一。

Apple Care+ 必買？

對於很多使用用家來說，Apple Care+ 成為避免高昂維修費用的一種解決方案。Apple Care+ 不僅提供延長的保修期限，還涵蓋了電池更換等服務。購買 Apple Care+ 的用家，只要電池健康度下降至 80% 以下，即可免費更換電池。如果以兩年內每年換一之電池的話，Apple Care+ 就非常值得加購。