iPhone 16 Pro Max 炒價＋$2500｜直擊開賣實況、深圳買家排頭位｜Apple 最新手機 iPhone 16 及iPhone 16 Pro 系列今日（20日）正式開售，《香港01》科技玩物記者一早到達尖沙咀廣東道 Apple Store 直擊開賣實況，以及直擊Apple Store門口的第一口回收價。



首日開賣情況直擊｜人龍比以往更長

於尖沙咀廣東道的Apple Store一早已經有50至60人在排隊預約取機。亦有20至30人是等Walk-in購買。今年尖沙咀店的人龍比往年要長，直至8時43分人龍仍然未消退，感覺今年的貨量可能比往年更多。

首日開賣情況直擊｜人龍比以往更長

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首名買家從深圳坐高鐵買16 Pro Max

首名買家林先生是從深圳乘搭高鐵到香港買機，早上7時10分已經到達尖沙咀廣東道的Apple Store。選擇的是iPhone 16 Pro Max容量為256GB，而顏色方面，他覺得全部顏色都不錯，不過因為訂購時間緊迫，所以選擇了自己喜歡的黑色款色。之所以特意從深圳到香港購買，主要因為港版價錢比國內便宜，同時港版亦有可能使用到Apple Intelligence。林先生本來使用的是iPhone 13，之所以會購買iPhone 16 Pro Max，除了因為新增了拍照按鈕之外，亦看中了它的散熱功能，有助日常使用。

首名買家林先生是從深圳乘搭高鐵到香港買機 （林勇 攝）

浙江「果迷」年年捧場來首賣

來自浙江的Thomas並不是第一次在iPhone首賣日到門市排隊入場。他在香港讀書，每年首賣日都會到場，在上年的iPhone 15首賣日亦有親身到場。今年他亦到場，一口氣購買了一部iPhone 16 Pro Max，一隻Apple Watch Ultra 2 黑色，一隻Apple Watch Series 10 黑色，以及一條Hermes錶帶。

來自浙江的Thomas並不是第一次在iPhone首賣日到門市排隊入場。（林勇 攝）

Thomas上年首賣日購入了iPhone 15 Pro Max鈦金屬原色，配搭Apple Watch Ultra。

今年他一口氣購買了一部iPhone 16 Pro Max，一隻Apple Watch Ultra 2 黑色，一隻Apple Watch Series 10 黑色，以及一條Hermes錶帶。

iPhone 16 Pro Max門口回收價＋$2500

除了開賣情況，不少人都十分關心炒賣行情。今年回收目標主要為iPhone 16 Pro Max的沙漠金色機型， 256GB及512GB機型第一口門口回收價為本來機價＋$2500。